Internationales Frauenfrühstück in der Weberei

Gütersloh. Am Dienstag, 5. März, heißt es in der Weberei wieder internationale Spezialitäten kosten und Kontakte knüpfen, denn auch in diesem Jahr lädt die Gleichstellungsstelle der Stadt Gütersloh in der Zeit von 9 bis 12 Uhr zum Internationalen Frauenfrühstück ein.

Hierzu sind alle Frauen herzlich eingeladen, eine typische Spezialität ihres Heimatlandes mitzubringen und gemeinsam mit Frauen aus vielen verschiedenen Kulturen zu frühstücken. Durch die Einrichtung einer Spielecke ist auch für das Wohl der Kleinen gesorgt. Das Frühstück wird auch in diesem Jahr wieder mit freundlicher Unterstützung der Firma Mestemacher durchgeführt. Weitere Informationen gibt es bei der Gleichstellungsstelle der Stadt Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 / 82 2126, gleichstellung@guetersloh.de oder unter www.gleichstellungsstelle.guetersloh.de.