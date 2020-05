Inspiration für den Heimaturlaub

Stadtmarketing veröffentlicht neue Imagebroschüre für Gütersloh

Gütersloh. In der aktuellen Situation entdecken viele Menschen ihre Region neu, das Schlagwort des Sommers lautet Heimaturlaub. Passend dazu sind in der Gütersloh Marketing die neuen Stadtbroschüren eingetroffen. „Nach intensiver Arbeit in den vergangenen Monaten sind wir froh, nun das Ergebnis in Händen zu halten. Viele Gedanken sind von allen Seiten in das Projekt eingeflossen, denn natürlich möchten wir unsere Stadt mit all ihren Facetten angemessen präsentieren“, so Geschäftsführer Jan-Erik Weinekötter: „Das ist uns gelungen!“ Der Imageprospekt ist nicht zum ersten Mal erschienen, die aktuelle Auflage ist vielmehr als umfassende Überarbeitung der inzwischen in die Jahre gekommenen Vorgängerversion zu sehen. Mit seinem modernen Layout und vielen neuen Informationen zu Güterslohs schönsten Ecken ist der neue Prospekt nun um viele weitere Details ergänzt worden.

Die kostenlose Informationsbroschüre umfasst vierzig Seiten und liegt seit einigen Tagen im Eingangsbereich des ServiceCenters zur kontaktlosen Mitnahme aus. Von Gassen, Geschwader, Genuss und Genannt-Namen ist dort die Rede, auch die vielfältigen Sport-und Bildungsmöglichkeiten in Gütersloh finden ihren Raum. Fakten über die grüne Stadt als Wirtschaftsstandort bringen den Bürgerinnen und Bürgern wie auch Besuchern der Stadt die Vielseitigkeit unserer Heimat näher und formen auch ein Bild von Gütersloh als Hochburg von Kultur und Erlebnis. „Die Kultur wie auch die bunte Veranstaltungslandschaft war immer ein essentieller Bestandteil unserer Stadt und wird es nach dieser Zeit auch wieder werden“, so formuliert die Gütersloh Marketing ihr Anliegen, in der aktuellen Situation auch an die lebhaften Seiten der Stadt zu erinnern. Passend dazu sind auch schöne neue „Heimatliebe“-Produkte ins Sortiment der Gütersloh Marketing eingekehrt, die Besucher des ServiceCenters zum Stöbern einlädt.

Das ServiceCenter ist aktuell montags bis freitags zwischen 10 und 16 Uhr für alle Anliegen erreichbar. Zu diesen Zeiten sind die Türen geöffnet, die Stadtbroschüren liegen im Eingangsbereich aus. Der Stadtprospekt ist zudem digital verfügbar, auf der Website der Gütersloh Marketing steht unter Downloads–Infomaterial (www.gueterslohmarketing.de/content/download/informationsmaterial.html) eine PDF-Version zum Download bereit.