Info über neuen praxisintegrierten Studiengang

Bielefeld. Am Dienstag, 6. März, um 15 Uhr, stellt die Fachhochschule (FH) Bielefeld den neuen praxisintegrierten Studiengang „Wirtschaftsinformatik“ am Campus Bielefeld vor. Dieser wird ab dem Wintersemester 2018/2019 angeboten. Das Besondere am praxisintegrierten Studium ist, dass sich 3-monatige Praxisphasen im Unternehmen mit 3-monatigen Theoriephasen an der FH ab wechseln. Neben dem direkten Praxisbezug ist ein weiterer Vorteil, dass die Studierenden in der Regel eine Vergütung durch die Unternehmen erhalten. Bei der Infoveranstaltung lernen Interessierte die Struktur des neuen Studiengangs und den Einsatzbereich nach Studienabschluss kennen. Zudem erfahren sie, welche Voraussetzungen zu erfüllen sind, um einen Studienplatz zu bekommen, und wie man einen Praxisplatz in einem Unternehmen findet.

Folgende Unternehmen haben noch Praxisplätze zu besetzen:

Unirez GmbH,

apsolut GmbH,

ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. KG,

Ceyoniq Technology GmbH,

Diakonische Stiftung Wittekindshof,

Heinrich Kühlmann GmbH & Co. KG,

Lynx-Consulting GmbH,

MODUS Consult AG.

Ort: Hauptgebäude der FH Bielefeld, Interaktion 1, 33619 Bielefeld,

Raum: B 440.

Um Anmeldung wird gebeten bis 5. März per E-Mail an studienberatung.wirtschaft@fh-bielefeld.de oder telefonisch unter 0521 / 106 4840.