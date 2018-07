Indoor-Event mit Teamspirit

HalleWestfalen. Im Sommer ist es die Tenniselite, die bei den GERRY WEBER OPEN sportliche Höchstleistungen bringt. Im Winter können in der GERRY WEBER WORLD alle beim Eisstock-Curling aktiv werden – ohne Vorkenntnisse, ohne Leistungsdruck, aber mit jeder Menge Spaß und Teamspirit. Komplettiert wird die wetterunabhängige und sportlich-aktive Winterunterhaltung der „EisSpielZeiten“ im GERRY WEBER EVENT CENTER bei kühlen Drinks, frisch gezapftem Bier, Snacks oder einem kulinarischen Buffet bzw. persönlichen Dinner in gemeinschaftlicher Runde. Einmal veranstaltet die GERRY WEBER WORLD das außergewöhnliche Event-Erlebnis in Kooperation mit der in Detmold ansässigen Tikitaka GmbH.

„Die vergangenen zwei ‚EisSpielZeiten‘ waren ein voller Erfolg“, resümiert Stephan Pumpe, Marketingleiter der GERRY WEBER WORLD, denn „in beiden Spielzeiten hatten wir insgesamt mehr als 6.500 Besucherinnen und Besucher, die begeistert waren von unserer Indoor-Spielvariante des Eisstock-Curlings, die auf den bekannten Wintersportarten Eisstockschießen und Curling basiert.“ Nun folgt die dritte Auflage vom 21. November 2018 bis zum 09. Februar 2019 (Mittwoch bis Samstag) in HalleWestfalen. „Infolgedessen besteht ab sofort die Möglichkeit, die Spielbahnen bei unserem Kooperationspartner zu buchen“, freut sich Stephan Pumpe auf die weitere Auflage des populären „Indoor-Events mit Teamspirit

Neben dem sportlichen Aspekt kann das teamorientierte Winterevent „auch als kulinarischer Baustein für das leibliche Wohl kombiniert werden“, sagt Hoteldirektor Ben Lambers (GERRY WEBER SPORTPARK HOTEL). Egal, ob als Weihnachtsfeier, Abendprogramm einer Tagung oder Aktivitäten im Freundeskreis, das Vier-Sterne-Haus versorgt die Aktiven mit Speisen und Getränken. „Wir können zu jeder Veranstaltung das passende Angebot anbieten“, so Lambers weiter. Vom „Anheizen“, einem Glühweinempfang auf der winterlichen Terrasse über den „Westfälischen Wintertraum“, einem Grünkohlgericht, bis hin zu „Snacks“ oder einer vielfältigen Buffetauswahl ab 25 Personen, das Vier-Sterne-Haus „rundet das Indoor-Event perfekt ab“, ergänzt Ben Lambers.

Gespielt werden die „EisSpielZeiten“ nicht auf Eis, sondern auf einer speziell konzipierten Kunststofffläche, auf der die mit „Sommerplatten“ ausgestatteten Eisstock-Curls genauso gleiten wie auf dem gefrorenen Nass. Bis zu acht Teams von sechs bis zehn Personen können zeitgleich antreten auf einer der 17 Meter langen Bahnen. Auf Grund einfacher Regeln und einer leicht zu erlernenden Technik sind Vorkenntnisse nicht erforderlich. Nach einer kurzen Einführung in die Spieltechnik sowie der Teameinteilung tragen erste Trainingsrunden zur Chancengleichheit unter den Teilnehmern bei. Anschließend gilt es, bei einem kleinen Turnier, mit taktischem Geschick und Raffinesse den Sieg für die eigene Mannschaft zu erringen. Die zweistündige Spieldauer beim Eisstock-Curling wird durch sogenannte „Teamer“ des in Detmold ansässigen Kooperationspartners Tikitaka professionell begleitet.