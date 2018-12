HOLIDAY ON ICE in der Westfalenhalle

Hamburg/Dortmund. It‘s SHOWTIME für eine Hommage zum 75. Geburtstag. Das große Jubiläum von HOLIDAY ON ICE bietet Anlass, um seine außergewöhnliche Erfolgsstory in einer atemberaubenden Show auf dem Eis spektakulär zu inszenieren und einen Blick in die Zukunft zu werfen. In einer emotionsgeladenen Geschichte und mitreißenden Szenen nehmen bis zu 40 der besten Eiskunstläufer der Welt das Publikum mit auf die magische Reise einer international erfolgreichen Showproduktion und zelebrieren, was es bedeutet, für die Bühne und für Standing Ovations zu leben.

It‘s SHOWTIME: vom Durchbruch bis zum pulsierenden Finale

Eine kunstvoll verhüllte Eisfläche, Musiker inmitten des Publikums, dann überraschend ein fulminanter Auftakt auf und hoch über dem Eis. Eindrucksvoll beginnt SHOWTIME, opulent geht es auf dem Eis weiter: Das Publikum sieht, wie ein extravagant kostümierter Cast inklusive seinem Produzenten, dem Hauptcharakter der Show, eine rauschende After-Show-Party feiert. Inmitten dieser stimmungsvollen Szene lässt der Produzent die farbenprächtigen Erinnerungen seines Cast Revue passieren und nimmt die Betrachter mit auf eine Reise durch die Erfolgsgeschichte. Das Publikum ist dabei, wenn die ersten Eiskunstläufer gecastet werden, geht mit auf Tournee rund um die Welt und begleitet die Showcrew durch fabelhafte Szenerien einer Erfolgsstory, mit allen Höhen und Tiefen. Die Besucher erleben große Auftritte, die Emotionen hinter den Kulissen und eine Liebesgeschichte zwischen dem Produzenten und seiner auserwählten Eisläuferin. On stage bis hin zum pulsierenden Finale auf der Eisbühne, die für HOLIDAY ON ICE die Welt bedeutet: ein Showcast in seinem unbändigen Streben nach Begeisterung und Perfektion. „SHOWTIME ist unsere Liebeserklärung an das große Entertainment auf Eis“, erklärt Peter O’Keeffe, CEO von HOLIDAY ON ICE. „Wir feiern, was wir sind, und erzählen die Geschichte einer emotionalen Showfamilie, die nach immer mehr strebt. Mit modernster Technik, facettenreichen Bühnenbildern, unerwarteten Wow-Effekten und den weltbesten Eiskunstläufern kreieren wir ein bisher nicht dagewesenes Entertainmenterlebnis on Ice.“

WELTKLASSE-ENTERTAINMENT: Ice Performance mit Wow-Effekt

Neben einer mitreißenden Geschichte erwartet das Publikum ein Showerlebnis mit vielen überwältigenden Highlights: Für das aufwändig gestaltete Bühnenbild projiziert die größte LED-Wand einer Live-Tour beeindruckende Bildszenerien, die das Publikum mit auf die Reise durch die Erfolgsstory der Show nehmen. Rund 300 brillante, handgefertigte Designs kreieren eine farbenprächtige und extravagante Kostümwelt, die SHOWTIME vom Opening bis zum Finale unvergleichlich macht. Mittelpunkt der Produktion ist ein bespielbarer Globus mit einem Durchmesser von fünf Metern. Und wenn Bilder mit Hologrammen zum Leben erweckt werden, wird die Illusion perfekt. „Wir wollen zu unserem 75. Geburtstag unserem Anspruch gerecht werden, Entertainment auf Eis immer neu zu inszenieren und für unser Publikum unvergessliche Momente zu kreieren“, so Peter O’Keeffe. „Um HOLIDAY ON ICE auf ein neues Level zu heben, haben wir ein Team aus international führenden Kreativen zusammengestellt, eine hochkarätig besetzte Showcrew der besten Eiskunstläufer gecastet und erstmals Bungee-Artisten in die Show integriert.“ Die Skater von SHOWTIME bieten einen einzigartigen Mix aus den besten Einzel- und Paarläufern der Welt, Bungee-Performern sowie einem Stunt-Skater.

INTERNATIONAL GEFEIERTES KREATIVTEAM inszeniert Jubiläumsshow

Zum 75. Geburtstag von HOLIDAY ON ICE haben einige der besten Creatives der Welt die Herausforderung angenommen, die einzigartige Erfolgsgeschichte und die Liebe für großes Entertainment auf der Eisbühne effektvoll zu zelebrieren. SHOWTIME wurde inszeniert von Creative Director Kim Gavin (bekannt u.a. durch Bühnenshows von Take That, Pink, Robbie Williams, Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in London 2012). Die Zusammenarbeit mit Star-Choreograf und Eiskunstlauf-Olympiasieger Robin Cousins, Star-Kostümdesigner Michael Sharp (designte u.a. für Jennifer Lopez, Spice Girls und Katy Perry) sowie Produktionsdesignerin Misty Buckley (Welttourneen von Coldplay, Elton John, One Direction; BBC Music Awards und Brit Awards) verspricht großdimensioniertes Ice-Entertainment der Extraklasse. „Wir alle sind stolz, an diesem großartigen Moment von HOLIDAY ON ICE teilzuhaben. Es ist eine faszinierende Herausforderung, die emotionsgeladene Erfolgsgeschichte eines Dreivierteljahrhunderts in einer temporeich-modernen Story zu erzählen und damit die bislang größte Show auf die Eisbühne zu bringen, die das Entertainment zu bieten hat. Unser Anspruch ist es, eine Inszenierung auf einem Level zu präsentieren, wie sie zuvor nicht für möglich gehalten wurde“, so Kim Gavin stellvertretend für das Creative-Team von SHOWTIME.

OLYMPISCHES GOLD bei HOLIDAY ON ICE: Aljona Savchenko und Bruno Massot

Mit den Olympiasiegern und Weltmeistern Aljona Savchenko und Bruno Massot ist es HOLIDAY ON ICE gelungen, die derzeit erfolgreichsten Paarläufer der Welt für die internationale Showfamilie zu gewinnen. Sie werden als Gaststars am 18.01. um 19:00 Uhr in der Westfalenhalle neben ihrer Olympiakür eine exklusiv für HOLIDAY ON ICE kreierte Performance präsentieren und im fulminanten Finale gemeinsam mit dem Cast auftreten.

Über HOLIDAY ON ICE

Mit mehr als 330 Millionen Besuchern ist HOLIDAY ON ICE die meistbesuchte Eisshow der Welt. Bis heute, fast 75 Jahre nach der ersten Vorstellung im Dezember 1943, hat sich der Publikumsmagnet von einer kleinen Hotelproduktion in den USA zu einem global agierenden Eis-Entertainment-Produzenten entwickelt. Bereits 1951 eroberte HOLIDAY ON ICE Europa und feierte im gleichen Jahr die erste Deutschlandpremiere in Frankfurt am Main. Das Original aller Eiskunstshows präsentiert Eiskunstlauf auf höchstem Leistungsniveau mit Elementen aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical und Akrobatik. Auch in Zukunft entstehen begeisternde und innovative Produktionen, die jede Saison mit rund 65 Eiskunstläufern durch mehr als 45 Städten touren. HOLIDAY ON ICE gastiert in der kommenden Saison mit der neuen Produktion SHOWTIME und der parallel tourenden Erfolgsshow ATLANTIS vom 29. November 2018 bis zum 03. März 2019 in 25 deutschen Städten sowie Wien und Innsbruck.

Showzeiten für Dortmund

SHOWTIME Westfalenhalle 18.01.2019 Fr 19:00 Uhr* 19.01.2019 Sa 15:00 Uhr 19:00 Uhr 20.01.2019 So 13:00 Uhr 16:30 Uhr

*mit Olympiasiegern und Gaststars Aljona Savchenko und Bruno Massot

Tourdaten für SHOWTIME 2018/2019