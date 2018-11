Hip Hop aus Kanada: “The Lytics” in Bielefeld

Bielefeld. Morgen Abend um 20:00 treten „The Lytics“ im Nr.z.P. in Bielefeld auf. Es sind noch Karten an der Abendkasse verfügbar. Preis an der Abendkasse: 20€.

Die 4-köpfige Truppe begeisterte im vergangenen Jahr viele Besucher auf den Festivals der Republik und kehrt nun für eine Tour im Herbst nach Europa zurück. Ganz so wie im normalen Leben gibt es im Hip Hop kaum etwas Wichtigeres als Familie. Nahezu kein anderer Act verkörpert dieses Gefühl von Bruderschaft besser als “The Lytics” aus Kanada. Die Brüder Andrew und Anthony Sannie werfen sich seit ihrer Kindheit die Reime hin und her – ihr Cousin Mungala Londe macht ebenfalls mit. Die Beats kommen vom großen Bruder Alex Sannie, der in den Anfangstagen der Band alle Beats und Songs in seinem Schlafzimmerstudio baute.

Nachdem die Jungs 2016 schon eine erfolgreiche Europa-Tour mit Stopps beim Haldern Pop Festival, Deichbrand, A Summers Tale, Hip Hop Open Austria und sogar Supportshows für Jurrasic 5 gespielt haben, kommen sie diesen Sommer wieder. Man freut sich auf Kanadas freshesten Hip Hop Export in Deutschland. Mit im Gepäck haben sie ein neues Album, welches zum Teil vom Beastie Boys-Gründungsmitglied Mike D produziert wurde.