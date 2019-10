Herbststürme treffen auf Winterträume – fasziniert- begeistert- verzaubert

Willebadessen. Unter diesem Motto lädt Konstantin Freiherr von Wrede gemeinsam mit der Veranstalterin, Katharina Kinkeldey der C& S GmbH zum elften Winterträume – Wochenende in und an das Schloss Willebadessen ein. Willkommen besinnliche Jahreszeit. Lassen Sie sich schon frühzeitig einstimmen mit zauberhaften Dekorationen, Düften und Anregungen, Behaglichkeit und Kuscheligem für Ihr gemütliches Zuhause.

Endlich Urlaub von der Hektik des Alltags nehmen und die Seele richtig baumeln lassen. Wir freuen uns sehr, Sie als Besucher begrüßen und verwöhnen zu dürfen. Entdecken, erleben und genießen Sie, denn ein Besuch der herbstlichen / vorweihnachtlichen Veranstaltung ist eine verzaubernde Reise in die Welt der schönsten Dinge. Es erwarten Sie viel Inspirationen und Anregungen für die Dekoration Ihres Zuhauses in der Herbst & Weihnachtszeit und für die anstehenden Weihnachtseinkäufe.

Genießen Sie sonnige Herbsttage im raschelnden Laub. Nach großer Beliebtheit, zum 11. Mal , erleben Sie ein historisches Ambiente in den verschiedensten Sälen, Kreuzgang und auch draußen im Vorhof in den Pagodenzelten. Das stimmungsvoll dekorierte Schlossgelände wird mit zahlreichen Lichtern an diesem Wochenende für zusätzliche Eindrücke sorgen und wieder viele Besucher auf das Anwesen in Willebadessen locken. Künstler lassen sich gern an diesen Tagen an verschiedenen Orten über die Schulter schauen.

Kulinarische Spezialitäten und Köstlichkeiten laden im und am Schloss zum Verweilen und Genießen ein. Lassen Sie sich in die Herbst &Weihnachtswelt der neustenTrends entführen. Wohnaccessoires, Möbel, Stoffe´, Antiquarisches, Gemälde und Design gesellen sich zu Schmuck und Geschenken. Edles Geschmeide und attraktive Mode erfreuen auch jene, die sich beim Einkauf im besonderen Ambiente gerne einmal selbst beschenken möchten. Und bis zum Weihnachtsfest dauert es nicht mehr lange…dieses Event bietet Ihnen eine hervorragende Gelegenheit, ein besonderes Geschenk für Ihre Lieben zu finden.

Öffnungszeiten: Freitag 11 – 18.30 Uhr Samstag 11-18.30Uhr Sonntag 10 -18.00 Uhr Eintritt 9,00 €, Kinder frei. Seien Sie herzlich willkommen! Wir freuen uns Sie begrüßen zu dürfen!

Hunde sind angeleint Willkommen! Weitere Informationen: C & S GmbH, Steinheim, Katharina Kinkeldey Tel. 0 52 33 – 36 50 . www.garten-ambiente-nrw.de Veranstaltungsort: Schloss Willebadessen Lange Str. 34439 Willebadessen