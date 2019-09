Herbstmarkt macht Lust auf „Goldene Jahreszeit“

„Land und Leute“ freuen sich vom 3. bis 6. Oktober auf tolle Markttage

Hamm. Herbstzeit ist nicht nur Erntezeit, der Garten muss winterfest gemacht werden und nebenbei freuen wir uns auf die passende Herbstdekoration und gemütliche Abende. Beim farbenfrohen Herbstmarkt „Land und Leute“ treffen sich vom Donnerstag, 3. Oktober bis Sonntag, 6. Oktober 2019 zahlreiche Aussteller, um kreative Inspirationen und hilfreiche Tipps rund um Haus und Garten zu geben.

Von kunstvollen Dekorationen bis hin zu leckeren Erzeugnissen frisch vom Feld: Der Herbstmarkt im Maxipark überzeugt nicht nur durch sein vielfältiges Sortiment, sondern auch durch zahlreiche Highlights zum Gucken und Staunen. Am Stand von Arnhold Burmeister kann es schon einmal laut werden. Der Künstler zeigt beim Herbstmarkt mit seinen auffälligen Figuren, was er mit seiner Kettensäge „schnitzen“ kann. Die Vielseitigkeit alter Handwerkskunst zeigt die Schäferei Stücke, die mit ihrem Spinnrad nach Hamm kommt. Auch der erfahrene Flechtmeister Kock lässt sich an allen Marktagen über die Schulter schauen und verhilft alten Stühlen zu neuem Glanz. Neuen Glanz, bzw. neue Schärfe erhalten Messer und Scheren aller Art, wenn der Messerschleifer seine Erfahrungen an der Schleifscheibe vorführt. Für die kalte Jahreszeit berät die Feuer Arena bei allem rund um Feuerungstechniken, von der neuen Kaminanlage im Wohnzimmer bis hin zu Outdoor-Kaminen.

Selbstverständlich landen aber auch Kürbis, Kohl und Kartoffel auf den Verkaufsständen des Herbstmarktes. Im Maxipark leuchten die prächtigen Herbststauden und bunten Kürbisse um die Wette und der Duft von leckeren Landerzeugnissen schwebt in der Luft. Am Donnerstag, 3. Oktober ist Radio Lippewelle live vor Ort. Jeder ist beim lustigen Mitmach-Spiel zu Gunsten der Aktion Lichtblicke e.V. willkommen. Aussteller berichten über ihre Produkte und auch die Organisatoren stehen für interessante Gespräche zur Verfügung.

Der Herbstmarkt „Land und Leute“ ist von Donnerstag, 3. Oktober bis Sonntag, 6. Oktober 2019 täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 6 Euro Eintritt, Kinder 3 Euro und Familien 15 Euro Parkeintritt. Erstmalig erhalten in diesem Jahr Besucher, die mit dem Bus anreisen, bei Vorlage ihres aktuellen Bustickets an allen vier Markttagen einen Preisnachlass von 1 € auf den Parkeintritt. Diese Regelung, die in Kooperation mit den Stadtwerken Hamm initiiert wurde, gilt für das EinzelTicket, das 9 Uhr TagesTicket sowie das 24 StundenTicket. Alle anderen Tickets sind von dieser Regelung ausgeschlossen.

An allen Markttagen ist zusätzlich der Eingang an der Ostwennemarstraße/Alter Grenzweg von 11.00 bis 18.00 Uhr mit einer Kasse eingerichtet. Roller, Scooter und Laufräder sind an den Markttagen im Park nicht erlaubt.

Für Inhaber der Maxipark-Jahreskarte ist der Eintritt frei. Die RUHR.TOPCARD gilt mit Zuzahlung von 1 Euro/Erwachsener. Die Jahreskarten der Park-Kooperation gelten während des Herbstmarktes nicht.