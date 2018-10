Unternehmertreffen der Wirtschaftsinitiative bei COR

Kreis Gütersloh. Was bedeutet das Design für mittelständische Unternehmen? Diese Frage interessierte rund 100 Unternehmensvertreter aus dem Kreis Gütersloh. Auf Einladung der Wirtschaftsinitiative Kreis Gütersloh e.V. besuchten sie jetzt das COR-Haus in Rheda-Wiedenbrück.

Bevor dann aber Leo Lübke, Gesellschafter-Geschäftsführer der COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG das Wort hatte, ging es um die Arbeit der Wirtschaftsinitiative. Der Vorstandsvorsitzende Volker Ervens stellte in seinem Bericht noch einmal die Arbeit der pro Wirtschaft GT vor – ein Großteil der Beiträge der 140 Mitglieder fließt in die Arbeit der Kreiswirtschaftsförderung. Außerdem gab Ervens einen Rückblick auf die Aktivitäten des Vereins: So wurden in diesem Jahr schon ein Neujahrsfrühstück mit Gastredner André Kuper und das Wirtschaftsforum bei Bertelsmann, das in diesem Jahr unter dem Motto „Europa als Chance begreifen“ stand, organisiert.

Anhand einer Zeitreise durch die Geschichte der Firma COR stellte anschließend Leo Lübke das Thema „Design“ in den Mittelpunkt. Auch ein kurzer Abstecher in die Geschichte der Möbelindustrie durfte nicht fehlen, denn schließlich sei OWL das Herz dieser Branche, so Lübke. Inzwischen gäbe es zwar lange nicht mehr so viele Möbelfirmen im Kreis Gütersloh wie noch vor 50 Jahre, aber gerade deshalb seien Design, die Marke und Qualität wichtig, um am Markt zu bestehen. „Design, das langfristig erfolgreich ist, entspricht immer dem Geist seiner Epoche“, zitierte Lübke den Architekten und Möbeldesigner Le Corbusier. „Und gutes Design heißt gute Qualität“, ist der Spezialist für klare Linien und Formen überzeugt. Damit können sich Hersteller hochwertiger Produkte von der günstigeren Massenproduktion abheben. Oft würden es die kleinen Details ausmachen, die gutes Design kennzeichnen.

Zum Abschluss der Veranstaltung hatte die Wirtschaftsinitiative noch eine besondere Überraschung für treue Mitglieder vorbereitet: Die Gründungsmitglieder des inzwischen zwölf Jahre alten Vereins und diejenigen, die seit mindestens zehn Jahren Mitglied sind, wurden von Landrat Sven-Georg Adenauer mit Urkunden als „Standortheld“ ausgezeichnet.