Gütersloh international mitgestalten

Integrationsbeauftragter Frank Mertens wirbt für Beteiligung – Anmeldung bis 31. März möglich

Noch ist es einige Wochen hin, bis „Gütersloh international – Gemeinsam leben in Gütersloh“ sich am Samstag, 15. September, wieder auf dem Platz vor der Stadthalle trifft und der Duft nach kulinarischen Spezialitäten aus aller Welt über die Stadt zieht. Die Vorbereitungen beim Integrationsbeauftragten Frank Mertens sind allerdings schon längst im Gange. Er lädt auch auf diesem Weg ausländische Vereine aus Gütersloh noch einmal ein, sich mit Beiträgen auf der Bühne, Angeboten für Kinder oder Spezialitäten aus ihrem Herkunftsland an der 43. Ausgabe von „Gütersloh International – Gemeinsam leben in Gütersloh“ zu beteiligen. Anmeldungen nimmt er noch bis zum 31. März unter integrationsbeauftragter@guetersloh.de oder telefonisch unter 822442 im Rathaus entgegen.