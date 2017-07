Grusellabyrinth NRW stellt den umgebauten Teil der Hauptattraktion vor

Bottrop. Zusammen mit zahlreichen Medien hat die Erlebniswelt Grusellabyrinth NRW heute feierlich die umgebaute Hauptattraktion eingeweiht.

Das Highlight ist der neue Showraum „Die Spielhölle“. Nach zwei Monaten Bauzeit ist es die größte und aufwändigste Alptraumszene in der Hauptattraktion. Alle Dimensionsportale der Alptraumwelt kommen in diesem Raum zusammen und haben ein eigenes Design erhalten. Kulissen und Dekoration sind wie üblich in liebevoller Handarbeit vom Team des Grusellabyrinths selbst produziert. Nach den Wünschen der Kunden wurde zudem für mehr Interaktion gesorgt: „Unser Publikum wird Teil eines abgefahrenen Grusel-Spiels mit dem finsteren Spielmacher“, erzählt Regisseur Holger Schliemann. Auf 26 Spielfeldern eines übergroßen, zerborstenen Schachbretts tritt die Gruppe in zwei Teams gegeneinander an. Drei automatische Schockeffekte sorgen für eine Extraportion Gruselspaß.

Zu guter Letzt wurden im Spiegellabyrinth Optimierungen vorgenommen. Mit einer neuen Murmelbahn, neuen Geistererscheinungen, neuen Sounds und einer noch umfangreicheren interaktiven Aufgabe ist der Showraum ebenfalls ein echter Höhepunkt im Grusellabyrinth NRW.

Die Kombination von mehreren neuen Alpträumen, Effekten und dem neuen Showraum sorgen für ein noch detailreicheres und stimmigeres Erlebnis in der Geschichte rund um die Rettung der kleinen Marie.

Übrigens:

Jedes Kind im Alter von 8 – 15 Jahren erhält zwischen dem 14.7. und 24.9.2017 einen Rabatt von 50%. Weitere Informationen unter www.grusellabyrinth.de/download

Die seit 2015 präsentierte Hauptattraktion ist die erfolgreichste Produktion in der Geschichte des Grusellabyrinths, die unter anderem mit dem FKF-Award prämiert wurde.

Mehr Infos zur Erlebniswelt Grusellabyrinth NRW auch unter www.grusellabyrinth.de.

Bilder © Grusellabyrinth NRW