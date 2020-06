Der erste „Grünpfeil für Radfahrende“ ist montiert – Das Verkehrszeichen steht an der Kreuzung Woldemarstraße/ Blomberger Straße

Detmold. Mit Inkrafttreten einer Reihe von Änderungen der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist seit dem 28. April 2020 unter bestimmten Bedingungen der Einsatz eines grünen Pfeils nur für Radfahrende möglich. Fahrradfahrer*innen dürfen künftig auch dann rechts abbiegen, wenn die Ampel eigentlich Rot zeigt. Nachdem der erste „Grünpfeil für Radfahrende“ nun auf der Ecke Woldemarstraße/ Blomberger Straße in Detmold Einsatz findet, werden auch weitere Kreuzungen auf die Einsatzmöglichkeit des neuen Verkehrszeichens geprüft.

Ansprechpartner für Nachfragen zum Einsatz des Grünpfeils ist Michael Forst, erreichbar per Telefon unter 05231/977-224 oder per Email an m.forst@detmold.de.

Informationen zu allen Mobilitätsfragen in Detmold finden Sie unter: http://www.greenmobility.de/detmold/stadt-detmold/home.