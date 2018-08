GreenRider auf KlimaTour durch NRW.

NRW. Vom 1. bis 9. September 2018 geht Fernsehmoderator Thore Schölermann auf KlimaTour. Der prominente Botschafter fährt quer durch Nordrhein-Westfalen und besucht als #GreenRider Klima- schutzprojekte aus der Leistungsschau der KlimaExpo.NRW. Die Tour der Landesinitiative präsentiert NRWs Vorreiter im Bereich klimafreundlicher Mobilität. Der Startschuss fällt am 1. September in Köln.

Nordrhein-Westfalen beheimatet zahlreiche Vorreiter im Klimaschutz – das zeigt die KlimaTour, die dem landesweiten Fortschritt in der klimafreundlichen Mobilität eine Bühne gibt. Prominenter Bot- schafter ist Fernsehmoderator Thore Schölermann, der als #GreenRider durch das Bundesland fährt und Klimaschutzprojekte besucht. Dabei nutzt der 33-Jährige vornehmlich Fahrzeuge mit CO2-neutra- len Antrieben wie E-Bikes und E-Autos, aber auch den ÖPNV. So testet er die umweltfreundlichen Mo- bilitätsangebote auf seiner Tour quer durch NRW gleich am eigenen Leib, ob auf dem Land, in der Stadt oder zu Wasser. „Wir freuen uns sehr, dass wir Thore Schölermann für die KlimaTour begeistern konn- ten. Mit seinem Engagement bringt er das Thema klimafreundliche Mobilität einer großen Öffentlich- keit näher und spricht auch die jüngeren Leute an. Das finden wir klasse, denn so können wir am besten zeigen, welche Lösungen zur klimafreundlichen Mobilität es heute schon gibt“, betont Dr. Heinrich Dornbusch, Geschäftsführer der KlimaExpo.NRW.

Acht Tage, sieben Regionen, ein Ziel

Die achttägige Route führt den #GreenRider nach Köln-Bonn, Aachen, in die Metropole Ruhr, das Ber- gische Städtedreieck, nach Südwestfalen, Ostwestfalen-Lippe und ins Münsterland. In jeder Region legt Schölermann Stopps bei ausgewählten Vorreiterprojekten ein und lernt die Initiatoren und ihre Entwicklungen persönlich kennen. Unter anderem testet er ein neues Carsharing-System, wird ein So- larauto und ein E-Taxi fahren, erkundet ausgebaute Fahrradrouten und schaut auf der FAIR FRIENDS Messe in Dortmund vorbei. Mit den öffentlichkeitswirksamen Aktionen schärft die KlimaExpo.NRW das Bewusstsein für die vielen kleinen und größeren Schritte, die NRW für die klimafreundliche Mobi- lität der Zukunft bereits gegangen ist.