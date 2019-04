Potts Park feiert 50. Geburtstag

Minden. Mit von der Partie ist die Künstlerin Astrid Hauke alias Lieselotte Quetschkommode. Die Kinderliedermacherin schlüpft in die Rolle des Mädchens Lieselotte mit den Sonnenblumen im Haar, um ihr Glücksgeheimnis besonders an Familien weiterzugeben. Das Glück liegt in jeder Begegnung.

Davon ist Pädagogin Astrid Hauke überzeugt. „Ob im Supermarkt, auf dem Sportplatz oder im Bus. Leben ist Interaktion mit anderen“, betont sie. „Jede Begegnung kann sich in eine Bereicherung verwandeln.“ Ihren Worten nach haben es die Menschen selbst in der Hand: Wie sie sich begegnen. Wie sich fühlen. Astrid Hauke erklärt das mit einer Indianer-Legende. „Ein Häuptling erzählt seinem Enkel was ihm wichtig ist im Leben:

‚In mir tobt ein Kampf zwischen zwei Wölfen. Einer ist böse – er ist Ärger, Neid, Sorge, Selbstverurteilung, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Schuld, Lügen, falscher Stolz, Überheblichkeit, Selbstzweifel und Ego. Er macht eine Pause. ‚Der andere ist gut – er ist Freude, Frieden, Liebe, Hoffnung, Heiterkeit, Bescheidenheit, Freundlichkeit, Wohlwollen, Einfühlungsvermögen, Großzügigkeit, Wahrhaftigkeit, Mitgefühl und Vertrauen.‘ Er schaut seinen Enkel an. Der selbe Kampf tobt auch in Dir – und in jedem anderen Menschen. Der Enkel fragt: ‚Welcher Wolf wird gewinnen? ‘ Der alte Häuptling antwortet:

‚Derjenige, den Du fütterst. ‘“ Astrid Haukes Worten nach, lässt sich die Geschichte auch auf Begegnungen übertragen. „Gerade im Bereich des Entertainments wollen wir immer höher, schneller, weiter. Das Glück der echten Begegnung bleibt auf der Strecke zwischen Starkult und Handyfilmen“, sagt sie. Die aus Funk und Fernsehen bekannte Sängerin hat ihre Konsequenzen gezogen. „Ich brauche die großen Bühnen nicht. Am liebsten sind mir solche Auftritte wie im potts park. Mit einer großen Nähe zum Publikum.“ Die Künstlerin liebt die direkte Begegnung.„So wie das originelle Maskottchen POTZI. Gemeinsame Familien-Erlebnisse zum Mitmachen und Mitlachen“. Ihre aktuelle CD „Komm ́ mit, bleibt fit“ lädt ein zur gemeinsamen Bewegung. In Sachen Kleinkunst ist bei Lieselotte Quteschkommode der Name Programm: Die Kunst liegt im Kleinen. Das Glück in Spiel und Spaß mit der ganzen Familie.