Gigantische Musikshow auf einer drehenden Bühne inmitten der Eventarena

HalleWestfalen. Den fulminanten Start zur Europa-Tournee feierte David Garrett in der restlos ausverkauften Volkswagen-Halle in Braunschweig vor einer Woche (17. November) gemeinsam mit seinen Fans bei der Premiere der >Explosive Live!<-Tour. Zweieinhalb Stunden lang rockte der 36-jährige Star-Geiger zusammen mit seiner Band und großem Orchester eine gigantische Show, bei der er alles übertraf, was er bisher auf die Bühne gebracht hat. Das Bühnendesign lieferte eine perfekte Kulisse für sein explosives Programm und in gut einer Woche wird David Garrett mit seinem sensationellen Crossover-Konzert der Superlative auch in HalleWestfalen zu erleben sein. Dieser Live-Auftritt im GERRY WEBER STADION ist am 29. November (Dienstag) 2016, ab 19.00 Uhr, und zugleich sein sechster Auftritt in der ostwestfälischen Eventarena.

Zum ersten Mal überhaupt werden David Garrett und die Band auf einer drehenden Showbühne zu sehen sein und sind ebenso wie >Neue Philharmonie Frankfurt< und die Tänzer des >Deutschen Fernsehballetts< dem Publikum auf allen Plätzen direkt zugewandt. Spektakuläre Lightshows visualisieren die atemberaubende Energie der Musik mit überdimensionalen schwebenden Licht-Ufos. Der Weltklasse-Geiger David Garrett bringt seine Fans mit Songs von seinem aktuellen Album >Explosive< ebenso zum Jubeln wie mit brandneuen Songs, die er erstmalig live präsentiert, darunter auch „Purple Rain“ – eine Hommage an Prince und gespielt auf einer extra für diesen Song und für David Garrett designten violetten Elektrogeige.

So sorgt David Garrett, der mit seinen Crossover-Shows international gefeiert wird, auch bei der neuen Bühnenshow wieder für zahllose atemberaubende Momente wie mit dem neu arrangierten Song „Ghostbusters“, bei dem ein sieben Meter hoher Marshmallow-Mann im Halbdunkel durch die Arena schwebte. Aber auch die Hits aus dem breiten Repertoire von David Garrett kamen nicht zu kurz: „Viva la Vida“ lässt Gänsehautfeeling aufkommen und die Fans begleiten ihn mit maximaler Gesangspower! David Garrett präsentiert sich in Topform, genauso wie seine Band – das sind: Franck van der Heijden (Dirigent, Arrangeur, Gitarre), John Haywood (Keyboard / Piano, Produzent, Arrangeur), Jeff Lipstein (Drums), Marcus Wolf (Gitarre / Gesang) und Jeff Allen (Bass).

„David Garrett beweist mit seiner neuen Tour einmal mehr, was für ein Ausnahmekünstler er ist: Er spielt nicht nur unfassbar virtuos, sondern ist zugleich ein Rockstar, der die Arenen zum Toben bringt“, so Prof. Peter Schwenkow, DEAG-Vorstandsvorsitzender.

Bildzeile: Visuelle und akustische Highlights liefert David Garrett mit seiner sensationellen >Explosive Live!<-Tour: Auf einer drehenden Showbühne präsentiert er mit seiner Band spektakuläre Lightshows und Songs aus seinem aktuellen Album. © Rüdiger Knuth