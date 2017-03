Gesucht: Die schönsten Fahrradfotos

Gütersloh. Das Fahrrad feiert seinen 200. Geburtstag. Auch Gütersloh hat eine lange Fahrradtradition, was sich auch in den hiesigen Veranstaltungen zum Thema widerspiegelt. Die Gütersloh Marketing GmbH, die den Tweed Run organisiert und realisiert, sucht zum Fahrrad-Jubiläum Fotos von Güterslohern und ihren Fahrrädern aus den 20er bis 50er Jahren.

„Wir möchten den Tweed Run am 23. April zum Anlass nehmen, die Fahrrad-Tradition in Gütersloh zu würdigen und würden uns freuen, wenn uns viele Gütersloher Bürgerinnen und Bürger Fotos von Radtouren oder mit Fahrrädern aus den 20er bis 50er Jahren zusenden würden“, so Geschäftsführer Jan-Erik Weinekötter. Die Fotos sollen auf der Tweed Run Homepage veröffentlicht werden. Auf den Fotos geht es natürlich nicht nur um die Fahrräder, sondern auch um die Kleidung der Fahrradfahrer. „Kleine Fahrrad-Anekdoten sind auch sehr willkommen“, so Weinekötter. Dabei kann es sowohl um die Liebe zum Drahtesel als auch um Pannen oder Ausflüge gehen. Fotos und Anekdoten können an die Berliner Straße 63, 33330 Gütersloh gesendet werden. Gerne können die Fotos auch persönlich vorbeigebracht werden.

Bildtext: Die Gütersloh Marketing GmbH sucht die schönsten Fahrradfotos aus den 20er bis 50er Jahren. Das Foto ist eine Postkarte aus den 40er Jahren, die die Kreuzung Berliner Straße, Ecke Münsterstraße zeigt. (Foto: Stadtarchiv Gütersloh)