GERRY WEBER komplettiert Vorstandsteam

Halle/Westfalen. Der Aufsichtsrat der GERRY WEBER International AG hat heute Herrn Urun Gursu zum Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt. Herr Gursu wird in der Funktion des Chief Product Officer (CPO) die Verantwortung für den Produkt- und Kreationsbereich der GERRY WEBER Marken des GERRY WEBER Konzerns übernehmen. Zudem wird er den neu etablierten zentralen Beschaffungsbereich (Group Purchasing) einschließlich der Auslandsbüros und der „Inbound“-Logistik leiten.

Urun Gursu wird sein Amt zum 1. März 2019 antreten und somit das Vorstandsteam mit Herrn Johannes Ehling als Sprecher des Vorstands sowie Chief Sales Officer (CSO) und Chief Digital Officer (CDO) und Herrn Florian Frank als Chief Restructuring Officer (CRO) ergänzen.

„Wir freuen uns sehr, sehr bald mit Urun Gursu, einem in der Modebranche äußerst versierten und erfolgreichen Manager, zusammenzuarbeiten“, kommentiert Johannes Ehling die neue Vorstandsaufstellung und ergänzt: „GERRY WEBER hat sich in den vergangenen Monaten trotz der strukturellen Herausforderungen operativ neu aufgestellt. Unsere Frühjahres- und Sommermode kommt bei unseren Handelspartnern und Kundinnen gut an, und das beflügelt uns sehr. Urun Gursu kennt sich in vertikalen Wertschöpfungsprozessen bestens aus. Er wird gemeinsam mit Herrn Frank und mir die Neupositionierung von GERRY WEBER nochmals wesentlich voranbringen.“

Urun Gursu kommt zu GERRY WEBER, nachdem er zuletzt bei der Esprit GmbH, Düsseldorf, als Head of Merchandising Men Europe den Großteil der W ertschöpfungskette des Herrengeschäfts weltweit verantwortete. Zuvor leitete Herr Gursu bei MANGO in Spanien als Chief Product Officer und Mitglied des Executive Committee die vier Markenbereiche sowie die übergeordnete Markenstrategie. Für MANGO führte Herr Gursu u.a. eine neue Produktstrategie mit Fokus auf Maximierung kurzer Lieferzyklen im vertikalen System ein. Insgesamt durchlief Urun Gursu mehr als zehn Jahre lang verschiedene Verantwortungsbereiche bei MANGO; die Produkt– und Sortimentsentwicklung des Unternehmens in den Jahren 2005 bis 2012 trug zu großen Teilen seine Handschrift. Herr Gursu trägt den Bachelor of Science in Business Administration der University of London und den Master in SAP Business Intelligence der Technical University of Barcelona.