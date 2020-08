Gemeinsame Geschwindigkeitskontrollen durch Kreis und Kreispolizeibehörde

Gütersloh/Marienfeld. Erstmals kam vergangene Woche in Marienfeld eine neue Technik zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung zum Einsatz. Das äußerst kompakte Radargerät misst auch in Kurven und liefert hoch aufgelöste Fotos vom Fahrer im Seitenprofil. Von hinten wird das Kennzeichen fotografiert. Die Polizei war ebenfalls in dem Bereich unterwegs und stoppte viele der gemessenen Fahrer und führte Aufklärungsgespräche, um neben den Sanktionen auch eine nachwirkende Verhaltensänderung bei den Fahrern zu erreichen.

Der Kreis Gütersloh arbeitet gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde und Straßen NRW an Lösungen für die als Problemstrecke bekannte Straße. Ein kürzlich angeschafftes Verkehrsüberwachungsgerät wird erstmals in der dortigen Kurvenstrecke eingesetzt, speziell um Motorradfahrer zu überwachen.