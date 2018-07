Gasthof Brücke neu im ruf Winterprogramm

Attraktive Frühbucherpreise bis zum 31. August 2018

Bielefeld. Der „Gasthof Brücke“ im Zillertal ist neu im Winterprogramm von ruf Jugendreisen. Er ist exklusiv für ruf Urlauber reserviert. In Zauchensee hat ruf das hochwertig renovierte Schneehaus als Unterkunft im Angebot. Außerdem stellt der neue Kooperationspartner Boardmonkeys Testmaterial zur Verfügung. Bis zum 31. August 2018 gelten attraktive Frühbucherpreise. Das ruf Winterprogramm enthält Schneereisen sowie Fern- und Städtereisen für alle Winter- und Osterferien 2018/2019.

Sportbegeisterte Jugendliche können mit ruf Ski- oder Snowboard-Urlaub machen. Zur Auswahl stehen fünf Ziele in Österreich: Saalbach, Obertauern, St. Johann in Tirol, Zillertal und Zauchensee. Im Zillertal besticht der neue „Gasthof Brücke“ durch seine Lage. Talstation, Supermarkt oder Aprés Ski sind in wenigen Minuten fußläufig zu erreichen. Der Superskipass ist bei dieser ruf Reise bereits im Reisepreis enthalten. Das Ziel ist für Jugendliche ab 16 Jahren geeignet. In Zauchensee finden alle sportbegeisterten Jugendlichen ab 14 Jahren beste Skibedingungen. In Saalbach wird der neue Kooperationspartner Boardmonkeys aus Bielefeld Snowboards von Nitro zum Testen bereitstellen.

Abenteuer- und Fernreisen

Weiter im Programm sind eine Abenteuer- und Erlebnisrundreise durch Finnland. Darüber hinaus können Jugendliche ab 16 Jahren aus sechs weiteren Fern- und Städtereisen in die USA, nach Afrika und Asien wählen. Ein Städtetrip nach New York ist bereits ab 999 Euro erhältlich.

Frühbucher

Für Wintersportreisen nach Österreich gelten bis zum 31. August besondere Frühbucherpreise. Alle sechstägigen Reisen sind für 399 buchbar. Die Reisen sind ab sofort buchbar.

Neuer Preisteil

ruf Jugendreisen präsentiert das Winterprogramm online und per Katalog. Für die Ski- und Snowboardreisen sowie die Fern- und Städtereisen gibt es jeweils einen eigenen Katalog im DIN-A5-Format. Für Reisebüropartner ist ein neuer und übersichtlicher Preisteil vorhanden, den sie im Agenturbereich einsehen können.

Reisebeispiel:

6 Tage Lacknerhof in St. Johann inkl. Skipass für 439 Euro.

ruf Jugendreisen – enjoy your moment

Die ruf Reisen GmbH mit Sitz in Bielefeld ist Europas führender Veranstalter für Jugendreisen. Die jährlich ca. 50.000 Kunden zwischen 11 und 23 Jahren können aus einem Ganzjahresprogramm wählen. Zum Angebot gehören Sommerreisen, Fern- und Städtereisen, Ski- und Snowboardreisen, Gruppen- und Abireisen, Sprachreisen und Kreuzfahrten.

ruf Jugendreisen steuert weltweit 60 Destinationen an, darunter 20 exklusive ruf Camps, Clubs und Hotels. In den Urlaubsorten sorgen rund 1.600 geschulte Reiseleiterinnen und Reiseleiter für eine umfassende Betreuung und Organisation. Die Qualität und Sicherheit sowie die hochwertige Betreuung der Angebote sind mehrfach ausgezeichnet worden.