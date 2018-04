FÃ¼nfzehn Unternehmen im Wettbewerb â€žMein gutes Beispiel 2018â€œ nominiert

Die Initiative „Unternehmen für die Region“, der Zentralverband des Deutschen Handwerks und die Bertelsmann Stiftung haben fünfzehn Unternehmen im Wettbewerb „Mein gutes Beispiel 2018“ nominiert. Fünf Projekte und Initiativen werden am 12. April im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in Berlin ausgezeichnet.

Durch kreatives und unbürokratisches soziales Engagement einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben – das zeichnet die Teilnehmer des Wettbewerbs „Mein gutes Beispiel 2018“ aus. Jetzt stehen die fünfzehn nominierten mittelständischen Unternehmen für den gleichnamigen Preis fest, die die Jury überzeugt haben. Jedes engagiert sich zu einer gesellschaftlichen Herausforderung. Im Rahmen einer Festveranstaltung am 12. April 2018 in der Bertelsmann Repräsentanz (Unter den Linden 1, 10117 Berlin) werden Unternehmen in den folgenden fünf Kategorien ausgezeichnet: