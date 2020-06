FSJ-Team auf den Lübbecker Schulhöfen kreativ

Lübbecke. Aus der Not eine Tugend gemacht: Weil das Arbeiten mit Kindern in Zeiten von Corona so gut wie unmöglich ist, ist das FSJ-Team der Stadt Lübbecke kreativ geworden. Mit Farbeimern, Rollen und Pinseln rückten sie aus, um die Schulhöfe der Grundschulen Astrid Lindgren, Im Kleinen Feld, Nettelstedt, Gehlenbeck und Blasheim sowie der Stadtschule auf Vordermann zu bringen.

Vorhandene Spielfelder und Verkehrsparcours wurden aufgefrischt. Dazu haben die FSJ-ler neue Spiele aufgemalt, zum Teil nach den Wünschen und Ideen der Grundschulkinder selbst. Die so entstandenen Malereien sollen nicht nur ein schöner Anblick sein, sondern vor allem Spaß machen und die Schülerinnen und Schüler zu gesunder Bewegung animieren, wenn der geregelte Schulbetrieb endlich wieder losgeht.