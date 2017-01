Fotofrühling Zingst – Sehenswerte Fotoschauen setzen Akzente zur Foto-Convention »fit for future«

Zingst. Ein wahrhaft leuchtendes Beispiel für einen tollen Saisonstart sind die für Zingst charakteristischen, sehenswerten Bilderschauen im ganzen Ort. In sechs neuen Ausstellungen präsentiert die Erlebniswelt Fotografie Zingst eine beeindruckende Bandbreite zeitgemäßer Fotografie. Die Bilderschauen begleiten das vielfältige Programm der Foto-Convention »fit for future«.

»15 feet to mars«

Uwe Duettmann

Uwe Duettmann öffnet in dieser Ausstellung eine faszinierende Bildwelt, die jedem Betrachter Raum lässt und anregt. Die »15 feet to mars« Arbeiten erinnern in Farbigkeit und Sujet an Edward Hopper. Sie vermitteln ein Gefühl der Einsamkeit, der Verlorenheit – des Blicks aus oder auf eine andere Welt. Vielleicht ist das auch die Anspielung im Titel auf den Mars rover Curiosity mit seinen 15 Fuß Durchmesser.

Galerie Max Hünten Haus

täglich 10 – 17 Uhr | ab 15.03.2016: täglich 10 – 18 Uhr

10.03. – 01.05.2017

»BFF-Progressiv II«

Lars Langemeier | Peter Godry | Claus Rudolph | Klaus Mellenthin | Klaus Einwanger | Per Schorn | Darius Ramazani

Der BFF, Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter setzt Maßstäbe. Die Ausstellung zur Foto-Convention »fit for future« 2017 gibt einen konzentrierten Überblick über die bisher publizierten Magazine. Der BFF stellt damit augenfällig unter Beweis, wie Bildkompetenz heute und morgen zu verstehen ist. Formale, inhaltliche und technische Grenzen werden mit diesem fotografischen

Spektrum neu definiert.

Kunsthallenhotel Vier Jahreszeiten

23.03. – 03.05.2017

täglich

»AFRICAN CATWALK«

Per-Anders Pettersson

Der preisgekrönte schwedische Fotograf Per-Anders Pettersson zeigt eine neue, unerwartete Seite des afrikanischen Kontinents: Er erkundet die schnell wachsende Modebranche in Afrika. Die Fotoschau dokumentiert in exklusiven Fotos, wie es hinter den Kulissen der jungen afrikanischen Modeindustrie aussieht. Aufgenommen wurde die Serie zwischen 2010 und 2015 in 15 Ländern ganz Afrikas – Sie feiert ein neues, lebendiges, farbiges und überraschendes Bild des Kontinents. Petterssons Bilder stellen nicht nur Klischees afrikanischer Mode wie Tierfell-Prints und Ethno-Muster infrage. Sie sollen auch dem »westlichen Blick« entgegentreten – jener Fehlwahrnehmung der Medien, nach der Afrika nur ein kriegsgebeutelter Erdteil voller Armut, Krankheiten und ethnischer Konflikte ist.

LEICA Galerie Zingst

Mo – Fr 9 – 12 Uhr und 13 – 18 Uhr

17.02. – 10.05.17

»ULTREÏA«

Bernd Radtke

In den letzten drei Jahren wanderte Bernd Radtke immer wieder auf dem französischen Teil des Jakobsweges. Nicht als wirklicher Pilger. Den Fotograf interessierte das Phänomen des Pilgerns. Dabei faszinierten ihn die Kontraste. Kontraste, die sich zwischen »Innen« und »Außen« entfalteten. Beispielsweise draußen auf dem Weg, den Elementen ausgesetzt und der ungewohnten Erfahrung, was diese Tatsache in ihm bewegt. Drinnen in den am Weg liegenden Pilgerkirchen oder Schutz bietenden Behausungen. Eine neuerliche, emotionale Erfahrung, wie wohltuend und beruhigend ein

Dach über dem Kopf sein kann.

EPSON Digigraphie Galerie

Di – Sa 10 – 12 Uhr und 14 – 17 Uhr

24.02. – 02.05.2017

GEO präsentiert OPEN-AIR

»TRÜGERISCHE SCHÖNHEITEN – DIE WELT DER WILDEN ORCHIDEEN«

Christian Ziegler

Konfuzius nannte sie die »Königinnen der Duftpflanzen«. Seit Jahrhunderten faszinieren Orchideen die Menschen mit ihrer ausgeprägten Exotik, ihrem betörenden Duft und ihrer unnachahmlichen Verführungskunst. Besuchen Sie die Pflanzen in ihrer Hei- mat, von den schwülen tropischen Nebelwäldern bis in die kalte Arktis. Wo sonst gibt es Blumen, die den Körper weiblicher Insekten und deren Duft so unnachahmlich imitieren, dass die Insektenmännchen sie ihren Artgenossinnen vorziehen?

Postplatz Zingst

08.03. – 02.05.2017

»ATELIER NATUR«

Florian Smit



Der Naturfotograf Florian Smit zeigt in seiner Ausstellungsserie »Atelier

Natur« die Einzigartigkeit und Schönheit unserer natürlichen Umgebung.

Ästhetisch und feinfühlig stellt der Fotograf kleinste Lebewesen und die facettenreiche

Pflanzenwelt in den Fokus. Es entstehen farbenprächtige, märchenhafte aber auch grafisch anmutende Bilder. Florian Smits Arbeiten spiegeln seine tiefe Leidenschaft zur Natur wider, die er wahrlich wundervoll vermittelt.

Kurhaus Zingst

tägl. 9 – 21 Uhr

19.01. – 20.04.2016

Die Prints für die Fotoausstellungen, mit Ausnahme der Leica Galerie, entstehen in dem für Digigraphie zertifizierten Printstudio der Erlebniswelt Fotografie Zingst –

powered by EPSON und im Open-AIR Bereich im Epson Solution Center Meerbusch auf Folien der Firma Neschen. Beide Unternehmen sind seit vielen Jahren Premiumpartner der Erlebniswelt Fotografie Zingst.

