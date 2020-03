FH informiert online zu Pflegestudiengängen

Bielefeld. Da die eigentlich geplante Veranstaltung abgesagt werden musste, informiert die Lehreinheit Pflege und Gesundheit der Fachhochschule (FH) Bielefeld Studieninteressierte digital: am Dienstag, 31. März und Mittwoch, 15. April jeweils um 16 Uhr gibt es über einen Online-Konferenzraum Informationen zu den Bachelorstudiengängen „Gesundheit“ und „Pflege“ sowie zu den Masterstudiengängen „Berufspädagogik Pflege und Therapie“ und „Erweiterte Pflegeexpertise – Advanced Nursing Practice“.

Alle Studiengänge werden am Campus Bielefeld angeboten, der Bachelorstudiengang „Pflege“ wird zusätzlich am Campus Minden angeboten. Die Teilnahme erfordert nur einen Internetzugang via PC, Laptop, Tablet oder Smartphone. Weitere Informationen finden Sie unter: www.fh-bielefeld.de/wug.