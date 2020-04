Fashion Management – Mode als Wirtschaftsfaktor

Online-Infoveranstaltung am Dienstag, den 21. April, ab 17 Uhr

Bielefeld. Mode ist nicht nur Ausdruck von Zeitgeist und Lebensgefühl, sondern hat sich zu einem beträchtlichen Wirtschaftsfaktor entwickelt – insbesondere im Luxusgütermarkt werden mit Modeprodukten und Accessoires jährlich Milliarden umgesetzt. Zu diesem Thema bietet die Fachhochschule des Mittelstands (FHM) gemeinsam mit dem Handwerkskammer Bildungszentrum (HBZ) Münster am Dienstag, den 21. April von 17 bis 18 Uhr die nächste Online-Infoveranstaltung an, die unter dem Link www.fh-mittelstand.de/veranstaltungen/ für alle Interessierten bequem von zuhause aus erreichbar ist. Mode- und Textilunternehmen agieren zunehmend international – ihre Sprache sind ihre Produkte. Um diese einzukaufen, zu vermarkten oder verkaufen zu können, gilt es nicht nur, die Marke und das Design zu verstehen.

Auch ökonomische Zusammenhänge der Mode- und Textilbranche sowie die genaue Kenntnis technischer Abläufe innerhalb der Produktion sind unerlässlich. Dies sind insbesondere Anforderungen an das Modemanagement. In der Online-Infoveranstaltung werden die Hintergründe der Branche beleuchtet und der Studiengang Fashion Management vorgestellt, den die FHM in Bielefeld gemeinsam mit dem HBZ Münster anbietet. Weitere Termine zum Thema Fashionmanagement folgen in den nächsten Monaten jeweils am zweiten Dienstag im Monat. So lange es die Situation rund um die Corona-Krise nicht anders zulässt, finden die Termine als Online-Veranstaltungen unter dem Link www.fh-mittelstand.de/veranstaltungen/ statt:

Dienstag, 21. April 2020, 17:00 Uhr

Dienstag, 12. Mai 2020, 17:00 Uhr

Dienstag, 09. Juni 2020, 17:00 Uhr

Dienstag, 14. Juli 2020, 17:00 Uhr

Dienstag, 11. August 2020, 17:00 Uhr

Dienstag, 08. September 2020, 17:00 Uhr

