Haus Neuland lädt zum Seminar über die Hintergründe unserer heutigen Textilwirtschaft ein.

Bielefeld. Wie sieht eigentlich die „Reise“ meiner Jeans von ihrem Beginn bis zu Ende aus und was steckt genau hinter ökologisch produzierter Kleidung? In dem Seminar „ „Faser, Faser, du musst wandern“ – Die globale Textilkette unter der Lupe“ erhalten die Teilnehmenden einen weitreichenden Einblick in die Herstellungsprozesse unserer aktuellen Mode. Die fünftägige Veranstaltung findet von Montag bis Freitag , 28.10. – 01.11.2019, in der Bildungsstätte Haus Neuland in Bielefeld – Sennestadt statt. Interessierte können sich jetzt dazu anmelden.

Kleidung ist in unserer Gesellschaft vor allem Ausdrucksmittel von Persönlichkeit und Lebensgefühl. Doch bevor Kleidungsstücke in unseren Geschäften landen, haben sie vom Rohstoff bis zum fertig konfektionierten Produkt einen weiten Weg zurückgelegt. Sie unterliegen dabei nicht nur bestimmten Herstellungs – und Produktionsbedingungen, sondern in Form der sogenannten „Fast Fashion“ – Entwicklung auch immer schneller wechselnden Modetrends. Im Seminar nehmen wir die komplexen Herstellungsprozesse unserer Mode unter die Lupe: Was sind die historischen Hintergründe der internationalen Textilproduktion?

Welche ökologischen und sozialen Konsequenzen hat die globale Textilindustrie? Welche aktuellen Veränderungen von Wertschöpfungsketten und Materialien gibt es, und welche Rolle spielen Politik, Unternehmen und Konsumenten? Hinter jedem Öko – Siegel stehen andere Standards und Bedingungen – an welchen Kriterien kann sich der Konsument dabei orientieren? Das Seminar stellt Möglichkeiten einer nachhaltigen Herstellung vor und zeigt Konzepte und Initiativen für einen alternativen Modekonsum auf. Unter anderem bieten wir in einem Abendworkshop einen Upcycling – Nähkurs an. Interessierte können sich ab sofort für das fünftägige Seminar anmelden – online unter www.haus – neuland.de oder telefonisch in der Buchungszentrale vom Haus Neuland: 05205/9126- 33.

Die Teilnahme kostet 160 Euro inklusive Verpflegung. Übernachtungen können gegen einen Aufpreis gebucht werden. Das Seminar wird durch die Bundeszentrale und die Landeszentrale für politische Bildung NRW gefördert.