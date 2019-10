Familienspaß beim Teddybär-Fahrtag der Landeseisenbahn Lippe

Mit dem Kuscheltier kostenlos am 6. Oktober unterwegs

Extertal – Bösingfeld. Am Sonntag den 6. Oktober ist die Landeseisenbahn Lippe wieder auf der Strecke der Extertalbahn zwischen Bösingfeld und Barntrup unterwegs. „Für die ganz kleinen Fahrgäste haben wir uns dabei etwas ganz Besonderes überlegt“, erläutert Zugführer Raphael Kahlert. Jedes Kind (bis 8 Jahre), welches ein Kuscheltier mitbringt, fährt in Begleitung eines Erwachsenen im Museumszug kostenlos mit! „Dieses Angebot heißt bei uns Teddybär-Fahrtag“, freut sich Kahlert über das familienfreundliche Angebot der Nordlippischen Eisenbahnfreunde. Die Fahrkarte für Erwachsen kostet 8 Euro.

Rangierfahrten und Loktausch in 261 m ü. NN. Der Museumszug startet, gezogen von der 92-jährigen Elektrolok E22, in Bösingfeld um 10:00, 12:30 und 15 Uhr. Im mit 261 m ü. NN höchstgelegenen lippischen Bahnhof Alverdissen finden publikumswirksame Rangierfahrten statt, denn es wechselt die Zuglok. Wegen der fehlenden Oberleitung in Richtung Süden übernimmt die 575 PS starke Diesellok V2.004 den Zugdienst. In Barntrup geht es dann jeweils um 11:00, 13:30 und 16:00 zurück ins Extertal.

Ortsrundgang ins Heimatmuseum Alverdissen: Am Bahnhof Alverdissen startet um 12:50 Uhr ein durch Museumsleiter Bernd Tünnermann 60-minütiger Ortsrundgang. Zum Abschluss werden im Heimatmuseum viele Exponate aus der 850 jährigen Geschichte des Flecken Alverdissen vorgestellt. So zeugen die alte Schätzchen davon, wie das Leben auf dem Lande einst zu ging. Auch der Geschichte der Extertalbahn ist ein Teil der Ausstellung gewidmet. Zusatzfahrt Grünkohlexpress am 9. November – Nikolausfahrten bereits online buchbar: Aufgrund der großen Nachfrage fährt der Grünkohlexpress zusätzlich am Samstag, den 9. November um 17 Uhr. Der Fahrpreis beträgt 31 Euro. Außerdem besteht ab sofort die Möglichkeit, die Nikolausfahrten online zu buchen. Erwachsene zahlen 12 und Kinder 6 Euro.

Weitere Informationen und Auskünfte sowie die Möglichkeit zur Reservierung für alle Angebote gibt es unter www.landeseisenbahn-lippe.de oder Tel.: 05262/409904 (mittwochs 18:00 bis 20:00).