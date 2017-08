Europäische Clubmeisterschaft der Squasher

Paderborn. Mit der europäischen Clubmeisterschaft der Squasher (ECC) wird der Paderborner SC ein neues Kapitel im Buch seiner ruhmreichen Geschichte schreiben. Soviel dürfte bereits jetzt, wenige Tage vor der Eröffnung, feststehen. Ob es dabei am Ende auch ein sportlicher Erfolg werden wird, ist angesichts der starken Konkurrenz natürlich noch nicht entschieden. Zwar gehören vor allem die Herren des PSC um die deutschen Spitzenspieler Simon Rösner und Raphael Kandra zum engeren Favoritenkreis, doch den Verantwortlichen um PSC-Präsident Andreas Preising und Manager Norman Farthing geht es um „ihre“ Sportart.

„Wir wollen den Topathleten im Squash die entsprechende Bühne bieten, um sich zu präsentieren“, sagt Norman Farthing. Und dass der PSC das kann, hat er in der Vergangenheit oft genug eindrucksvoll bewiesen. Kein Wunder also, dass sich insgesamt 22 Damen- und Herrenteams aus 14 Ländern zum ECC 2017 angemeldet haben. Eine Resonanz, die auch natürlich auf den Glascourt zurückzuführen ist, der nach der Mannschaftsweltmeisterschaft 2011 wieder einmal mitten im Ahorn-Sportpark aufgebaut wird. 600 Zuschauer werden auf den Tribünen rund um den Glascourt Platz finden, die Tickets für viertägige Veranstaltung (Mittwoch, 13. bis Samstag, 16. September) können natürlich jetzt schon gekauft oder reserviert werden.

„Die Nachfrage ist erfreulicherweise sehr groß“, sagt Farthing, der an allen Tagen mit einem nahezu ausverkauften Haus rechnet. Deshalb rät er allen Squashfans, sich möglichst bald Karten zu besorgen, wenn man die Spiele auf dem Centercourt verfolgen möchte. Tageskarten gibt es (ermäßigt) bereits ab vier Euro; VIP-Karten inklusive Catering sind ab 80 Euro erhältlich. Gespielt wird in der Vorrunde von Mittwoch an, auch auf den anderen Plätzen der PSC-Anlage. Eingerahmt werden die vier sportlichen Tage von einer Sport- und Fitnessmesse und diversen Ständen mit kulinarischen Köstlichkeiten.