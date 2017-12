EsskultPur 2018

Das passende Weihnachtsgeschenk für Genießer – Bielefelder profitieren von günstigen VVK-Preisen

Bielefeld. Das Bielefelder GenussEvent geht in die zweite Runde! Erleben Sie auf der EsskultPur an 3 Tagen einzigartige Aussteller, spannende KochShows und viele Workshops rund um hochwertige Lebensmittel, authentische Essenszubereitung und kulinarische Trends.

Unsere großartigen Aussteller präsentieren nicht nur Produkte wie spezielle Gewürze, feine Spirituosen und erlesene Weine, besonderes Fleisch, delikate Wurst, ausgesuchte Öle, Tees, Kaffees, vegane Gerichte und süße Leckereien sondern auch spezielle Messer, Töpfe und vieles mehr. Die Besucher können an den Aussteller-Ständen probieren, testen, fragen und einkaufen. Aber das ist noch nicht alles!

Die EsskultPur lädt alle Genießer ein, die spannenden Kochshows in der Miele Showküche zu erleben und an exklusiven Workshops teilzunehmen. 2018 wird es zwei WorkShopAreas geben. Auf der EsskultPur Plaza können die Besucher an allen Tagen Tische reservieren und die feinen Speisen und Getränke vor Ort genießen und verweilen. Aber hier noch weitere Details:

Am FREITAG startet die EsskultPur mit dem After-Business Friday, als genussvoller Start ins Wochenende – für Kollegen, Partner, Freunde.

Unser Highlight am Freitag: Der kulinarische Grenzgänger Christoph Brand aus Kassel und Gründer der „fliegenden Köche“ kocht live für uns mit Produkten der Metro GmbH und präsentiert dabei seine größten Leidenschaften: gutes Essen und gute Musik! So erfahren die Besucher, wie es ist mit und für Mark Forster, Xavier Naidoo und andere Musiker zu kochen.

http://fliegende-koeche.de/christoph-brand/

Der SHOW-SAMSTAG lädt die Besucher zu einem spannenden und abwechslungsreichen Programm ein. In der ShowKüche präsentieren verschiedene regionale und überregionale Köche ihr Können. Darüber hinaus werden auch

besondere Workshops angeboten. Hardcore Food alias Torsten Pistol vertreibt nur das, woran er auch selbst glaubt. Er ist am Samstag mit spannendenWorkshops und einer „Hardcore“ Koch Show dabei.

Unser Highlight am Samstag: Der Sternekoch Stefan Marquard ist den ganzen Tag live vor Ort, gibt exklusive Workshops und rockt ab 20.30 Uhr live die Show-Küche – Spaß und Spannung garantiert!

http://www.stefanmarquard.de/

Der SONNTAG ist unser Family&Friends Day und steht ganz im Zeichen der gesunden Ernährung. Mit einem tollen Programm für Kinder, Freunde und Familie.

Selbstverständlich gibt es noch viel mehr Info- und Entertainment… neben tollen Interviews mit Ausstellern werden wir noch einen GastroTalk zum Thema „Gastronomie 2.0“ und wieder einen SportTalk mit einzigartigen Sportlern auf der Bühne stattfinden lassen.

Und natürlich darf auf der EsskultPur 2018 die durchaus spaßige Kochshow mit Sebastian Wiese von Radio Bielefeld nicht fehlen. Da das Probieren, Schlemmen und Einkaufen nicht zu kurz kommen darf, laden unsere Aussteller an allen drei Tagen an ihre Stände ein.

Tanja Olderdissen, Veranstalterin der EsskultPur, freut sich über den großen Erfolg der ersten EsskultPur im März 2017 und verspricht für 2018 ein umfangreiches Programm mit vielen tollen neuen und bekannten Ausstellern und Akteuren auf die Beine zu stellen!

​

Daher sichern Sie sich schon jetzt Ihre Karten im Vorverkauf und partizipieren Sie von den deutlich günstigeren Preisen im Vorverkauf! Beschenken Sie sich selbst oder auch Ihre Liebsten mit einer Eintrittskarte oder einer Workshop-Teilnahme!

Bei möglichen Fragen steht Ihnen Tanja Olderdissen unter der Rufnummer 0173.5304028 oder Mail unter Olderdissen@EsskultPur.de zur Verfügung.

Aktuelle Informationen finden Sie regelmäßig auf der Website www.EsskultPur.de

Die Daten und Fakten auf einem Blick:

Öffnungszeiten:

Freitag: 16.03.2018 von 16.00 – 22.00 Uhr

Samstag: 17.03.2018 von 11.00 – 22.00 Uhr

Sonntag: 18.03.2018 von 11.00 – 18.00 Uhr

Ticketpreise:

Jedes Tagesticket enthält folgende Leistungen:

• Tolle KochShows auf der Bühne

• Ein kostenloses Präsent

• Spannendes Live Programm an allen 3 Tagen

• Leckere Kostproben

• Teilnahmemöglichkeit an vielen Workshops

Die Tickets sind im Vorverkauf ab 10,00 € (Tageskasse 14,00 €) verfügbar. Sonderpreise für Familien- , Kinder-, Rentner und Menschen mit Behinderungen sowie die Kartenvorverkaufsstellen entnehmen Sie bitte der Website.

Tischreservierungen: Um die Gerichte und Getränke unserer Aussteller direkt vor Ort genießen und gemütlich verweilen, können Sie 4er oder 8er Tische reservieren. Reservierungen bitte unter: www.EsskultPur.de/Tischreservierung

Workshops:

Eine genaue Übersicht der Workshop können Sie der Website entnehmen. Die Anmeldung erfolgt direkt unter www.EsskultPur.de/Workshops.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1qAlc6W0wKQ

​