Es wird tigerwild in der Weberei Kindertheater und Brunch im Bürgerkiez

Gütersloh. Die Weberei präsentiert am Sonntag, den 1. März um 11:00 Uhr mit freundlicher Unterstützung der Volksbank Gütersloh das Kindertheaterstück “Tigerwild”. Eigentlich geht es Herrn Tiger sehr gut: Er hat eine gemütliche Wohnung, geht jeden Tag zur Arbeit und spielt ab und zu mit den Nachbarskindern im Hof Verstecken. Und doch fühlt er sich zunehmend unwohler. Denn alle um ihn herum sind immer so überanständig, ja – fast langweilig. Er spürt eine Wildheit in ihm aufkommen. Und eines Tages hat Herr Tiger eine ganz wilde Idee!

Die Geschichte beschreibt in ausdrucksstarken Bildern das jeder seinen Freiraum braucht um sich selbst zu entwickeln, aber ohne dabei anderen auf die Füße zu treten. Das Kindertheater beginnt um 11 Uhr. Karten sind an der Tageskasse ab 10:45 Uhr erhältlich. Zusätzlich gibt es wieder wie an jedem ersten Sonntag im Monat den Familienbrunch im Bistro der Weberei. Jeweils parallel zum Kindertheater wird hier ab 9:30 Uhr ein reichhaltiges Buffet geboten, die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren ist inklusive.