„Es ist mein Zuhause, das mich glücklich macht“ – neuer Imagefilm der Stadt Höxter online

Beim Neujahrskonzert mit Empfang des Bürgermeisters am Donnerstagabend hatte er seine große öffentliche Premiere. Jetzt ist der neue Imagefilm der Stadt Höxter auch auf der städtischen Webseite zu sehen.

Höxter. „Oft reichen Worte aber nicht aus, um genau das, was so besonders an unserer Stadt ist, genügend zum Ausdruck zu bringen“, begründet Bürgermeister Alexander Fischer die Entscheidung für den neuen Film: „Darum haben wir versucht, diese Momente, diese besonderen Eindrücke in Bildern und Emotionen Ausdruck zu verleihen.“ Der Imagefilm zeigt viele höxteraner Wahrzeichen wie das Koptische Kloster, die historische Altstadt und natürlich das Weltkulturerbe Corvey. Vor allem aber erzählt er die Lebensgeschichte eines Menschen, der in Höxter heranwächst, hier studiert, Arbeit findet, eine Familie gründet und schließlich den Ruhestand genießt.

„So macht er deutlich, hier hat man alles vor Ort, was man braucht, um hier gut leben zu können“, erklärt Sabine Hasenbein, Abteilungsleiterin der Zentralen Dienste der Stadt Höxter, die die Entstehung des Filmes betreut hat. Produzierte wurde der Film von Philip Warneke und seiner Höxteraner Medienagentur LRW Medien. Die Dreharbeiten haben über ein Jahr gedauert, um verschiedene Jahreszeiten, aber auch verschiedene Feste und Veranstaltungen in Höxter einzufangen. Das Ergebnis ist ein vier Minuten langer Werbefilm für Höxter, der mit gewaltigen Bildern daherkommt. „Die Idee einen Werbe- oder Imagefilm für Höxter erstellen zu lassen, war schon länger im Gespräch, denn wer auf sich aufmerksam machen und interessant sein will, muss online präsent sein“, macht Bürgermeister Alexander Fischer deutlich: „Gerade in Zeiten des demografischen Wandels, des Fachkräftemangels ist es wichtig sich als lebenswerte Stadt auf verschiedenen Ebenen zu präsentieren. Auch das ist Teil unseres Stadtmarketings.“