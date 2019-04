Erstmals Kombi der Karten „Bodensee Card PLUS“ und „Bodensee Ticket“

Konstanz. Gäste, die im Frühjahr oder Herbst an den Bodensee kommen, können in diesem Jahr von einem besonderen Kombi-Angebot profitieren: Die Leistungen zweier Inklusivkarten – der Bodensee Card PLUS und dem Bodensee Ticket – werden miteinander verbunden.

Damit erhalten die Reisenden in 160 Ausflugszielen in Deutschland, Österreich und der Schweiz freien Eintritt und können zusätzlich den öffentlichen Nahverkehr in der internationalen Bodenseeregion sowie die Bodensee-Schifffahrt kostenlos nutzen. Das neue Kombi-Angebot gilt an drei aufeinanderfolgenden Tagen in den Aktionszeiträumen 14. April bis 12. Mai sowie 20. September bis 20. Oktober 2019. Das neue Kombi-Angebot kostet für drei Tage 85 Euro für Erwachsene (statt 137 Euro), Kinder ab sieben Jahre bezahlen 48 Euro (statt 77 Euro). Beim Kauf einer Erwachsenenkarte erhalten jüngere Kinder eine kostenlose Mini-Karte.

Das Angebot gilt an drei aufeinanderfolgenden Tagen in den Aktionszeiträumen 14. April bis 12. Mai und 20. September bis 20. Oktober 2019. Während dieser Zeit ist das limitierte Kombi-Angebot bei fast allen Tourist-Informationen rund um den Bodensee erhältlich. Viele Erlebnistouren möglich Ob zu Land, auf dem Wasser oder in den Bergen – die Bodenseeurlauber brauchen sich mit dem neuen Kombi-Angebot keine Gedanken mehr um Fahrkarten- oder Eintrittspreise machen. Und so werden viele Erlebnistouren möglich: Beispielsweise ist in Friedrichshafen der Geist der Luft- und Raumfahrtpioniere im Dornier Museum, im Zeppelin Museum und bei einer Werft-Besichtigung im Zeppelin Hangar noch spürbar. St.Gallen ist ab Friedrichshafen bequem mit Bahn und Fähre erreichbar. Bereits die Überfahrt mit der Fähre ist ein Erlebnis. Die Teilnahme an einem Rundgang ist die beste Art, die Stadt mit seinem Stiftsbezirk (UNESCO-Weltkulturerbe seit 1983) zu erkunden.

Weitere Informationen unter www.bodensee.eu/kombiangebot<http://www.bodensee-card.eu/kombiangebot>

Das Kombi-Angebot im Überblick:

Preis

85,- € / 99,- CHF für Erwachsene, 48,- € / 61,- CHF für Kinder (von 7 bis 16 Jahre)

Kinder, die 6 Jahre oder jünger sind, erhalten eine kostenlose Mini-Karte

Aktionszeitraum

14. April 2019 – 12. Mai 2019 sowie 20. September 2019 – 20. Oktober 2019

Gültigkeit

3 aufeinanderfolgende Tage

Leistungen

– Bodensee Card PLUS für 3 aufeinanderfolgende Tage (davon 2 Tage lang die gesamte Kursschifffahrt der Weißen Flotte)

– Bodensee Ticket, 3-Tages-Pass alle Zonen + Erweiterung für die Ostwind-Zonen (bis zum Säntis und Chocolarium)

– freier Eintritt bei der Insel Mainau

Verkaufsstellen

Erhältlich ist das limitierte Angebot bei allen Verkaufsstellen der Bodensee Card PLUS, in fast allen Tourist-Informationen rund um den See, bei den Verkaufsstellen der Kursschifffahrt und in verschiedenen Unterkünften in der Region