Ernährungsindustrie sucht 270 Azubis | Lebensmitteltechniker stark gefragt – Zum Start des Ausbildungsjahrs noch 4.137 freie Plätze in Ostwestfalen-Lippe

OWL Azubis gesucht: Zum Start des neuen Ausbildungsjahres gibt es in Ostwestfalen-Lippe aktuell 4.137 freie Ausbildungsplätze. Damit sind noch 29 Prozent aller gemeldeten Lehrstellen unbesetzt. Das teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mit.

Die NGG Bielefeld-Herford beruft sich dabei auf neueste Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Gewerkschafterin Gaby Böhm appelliert an Schulabgänger, sich auch in der Ernährungsbranche umzusehen: „Vom Süßwarentechnologen bis zur Chemielaborantin – die Lebensmittelindustrie bietet hochtechnische Berufe bei überdurchschnittlicher Bezahlung. In Ostwestfalen-Lippe haben Firmen jetzt noch 270 freie Plätze für künftige Experten rund ums Essen und Trinken zu vergeben.“