Elternschule: Schlaf- und Schreiverhalten von Säuglingen

Gütersloh . Schreiende Kinder und schlaflose Nächte – das gehört wohl zu den größten Herausforderungen junger Eltern. Am Anfang des Lebens gibt es viele Gründe, warum Babys schreien und warum sie noch nicht durchschlafen können. In der nächsten Veranstaltung der Elternschule im Klinikum Gütersloh informiert Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin Elvira Rüthing am Mittwoch, 17. Juli, über das Schlaf- und Schreiverhalten von Säuglingen. Eltern lernen, ihr Kind zu verstehen und erfahren alles Wissenswerte über den sicheren Schlaf. Der Kurs ist kostenlos und beginnt um 19.30 Uhr im Sitzungszimmer der Gynäkologie im dritten Obergeschoss. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Veranstaltung ist kostenlos.