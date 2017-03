electroplus Malz: Servicekompetenz in OWL an fünf Standorten

Branche vertreten ist – so auch in Lemgo. Beim Thema Küchen und Haugeräte bietet Malz von Garantiearbeiten über eine persönliche 24-Stunden Hotline bis hin zu Ersatzteilen alles an, was der Kunde sich wünscht. „Für uns steht der Kunde immer im Vordergrund. Wir stehen ihm nicht nur während, sondern auch nach dem Kauf kompetent zur Seite und finden für jedes Problem eine Lösung“, betont Joachim Malz den Servicegedanken der Malz Hausgeräte Service GmbH.

POS der Zukunft

Durch die Umsetzung des Erfolgskonzeptes electroplus an bereits drei von vier Standorten setzt Malz in Lemgo auf die neueste Version: electroplus 3.0. Das Konzept der Bielefelder Verbundgruppe hat sich in 2016 in Richtung Omnichannel kontinuierlich weiterentwickelt und bietet heute die Themen „Digital Signage“ und „Kiosk System“ an. Das „Kiosk System“ dient als verlängerte Ladentheke und bietet dem Endverbraucher somit eine größere Produktvielfalt an. Mit dem Thema „Digital Signage“ steht neuer Raum am POS für Botschaften aller Art zur Verfügung. Moderne Kommunikationsmittel und eine modulare Struktur im Ladenbau runden die neue Philosophie ab. „Durch die Verknüpfung von On- und Offlinewelt sehen wir uns in Lemgo optimal aufgestellt für die Zukunft“, freut sich Joachim Malz über den neuen Auftritt.