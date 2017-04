Elberadweg in Tschechien ist beliebt

Der tschechische Abschnitt des Elberadwegs wird bei deutschen Touristen immer beliebter. In der aktuellen Umfrage des Fahrradverbandes ADFC liegt er auf Platz fünf der beliebtesten ausländischen Radwege. Im vergangenen Jahr war er erstmals in der Bestenliste aufgeführt und landete auf dem siebten Platz. Rund ein Drittel des 1.220 km langen Elberadwegs führt durch Tschechien. Die Strecke wird seit 2008 Schritt für Schritt ausgebaut. In der Vermarktung des Fernradwegs arbeitet Tschechien sehr eng mit Deutschland zusammen. Vertreter des Elberadwegs wurden von CzechTourism in Berlin in diesem Jahr mit dem CzechTourism-Award als beste touristischer Kooperationspartner ausgezeichnet. www.labska-stezka.cz