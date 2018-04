Einweihung des schulorientierten Labors der Chemiedidaktik

Paderborn. Am Mittwoch, 11. April, wurde das neue schulorientierte Labor der Chemiedidaktik an der Universität Paderborn eingeweiht. Die Arbeitsgruppe der Chemiedidaktik beschäftigt sich unter Leitung von Prof. Dr. Sabine Fechner mit Lehr- und Lernprozessen und erforscht in diesem Zusammenhang Lernumgebungen, um innovativen Chemieunterricht an Schulen voranzutreiben. Mit dem neuen Chemielabor soll die Forschung in diesem Bereich nun stärker gefördert und mit dem integrierten Seminarraum die Qualität der Lehrerbildung im Fach Chemie gesteigert werden.

An der offiziellen Einweihung nahmen u. a. Schulleitungen und Chemielehrkräfte der Paderborner Gymnasien sowie Vertreter von coolMINT, dem Schülerlabor der Universität Paderborn und des Heinz-Nixdorf-Instituts, teil. Prof. Dr. Torsten Meier, Vizepräsident für Internationale Beziehungen, und Prof. Dr. Dirk Kuckling, Sprecher des Departments Chemie, richteten zu Beginn Grußworte an die Gäste und hoben darin die Wichtigkeit des Labors hervor, um Forschung und Lehrerbildung auf dem aktuellsten Stand anbieten zu können. Sabine Fechner bedankte sich bei allen Beteiligten für die Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Labors und freut sich auf die Kooperation mit den Schulen und Lehrkräften: „Ich hoffe, dass wir zukünftig oft zusammenarbeiten und gemeinsam spannende Ideen umsetzen können, die den Chemieunterricht bereichern“.

Im Anschluss hielt Dr. Thomas Witte, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Chemiedidaktik, einen kurzen Vortrag zu dem Thema „Was ist eigentlich schulorientiertes Experimentieren?“, in dem er die Bedeutung des Experimentierens zur Erkenntnisgewinnung betonte: „Experimente wecken Neugierde, Experimente erhalten Neugierde“. Ihre didaktische Einbettung sei besonders wichtig, weswegen Lehramtsstudierende lernen müssten, wie man Experimente im Unterricht einsetzen könne.

Nach dem Vortrag konnten sich die Gäste unter der Aufsicht von wissenschaftlichen Mitarbeitern und studentischen Hilfskräften an den aufgebauten Experimenten versuchen. Die Bandbreite reichte von der Synthese eines Nylonfadens bis zur digitalen Messwerterfassung.