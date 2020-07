Eine kulinarische Reise durch Ostwestfalen-Lippe/ Vorstellung 59. ADAC Heimatwettbewerb

Bielefeld. Auch wenn Johann Wolfgang von Goethe von der Existenz eines Corona-Virus noch nichts geahnt hat – den Grundgedanken des ADAC Heimatwettbewerbs hat er mit seinem bekannten Spruch „Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah“ schon vorweggenommen.

Und tatsächlich beweist dieser touristische Suchwettbewerb seit inzwischen 59 Jahren, dass in Ostwestfalen-Lippe eine Vielzahl von verborgenen Schätzen mehr oder weniger gut versteckt nur darauf warten, von den Teilnehmern entdeckt zu werden.

Und so hat das Team um Touristik-Referentin Kerstin Hempelmann in diesem Jahr eine kulinarische Reise durch die Region zusammengestellt, nicht ahnend, dass das oben schon erwähnte Virus über Wochen das öffentliche Leben lahmlegt. Besonders betroffen dabei waren und sind gastronomische Betriebe und Hotels.

Umso mehr erhofft sich Kerstin Hempelmann eine große Zahl an Teilnehmern am diesjährigen ADAC OWL Heimatwettbewerb, auch, um die heimische Gastronomie zu unterstützen und dabei neue kulinarische Erfahrungen zu sammeln.

Dabei haben alle Interessenten und Teilnehmer genügend Zeit, die süßen, sauren oder salzigen Schlemmereien und alle anderen Delikatessen zu verkosten, nebenbei die gestellten Fragen zu den 23 Suchpunkten zu beantworten und festzustellen, wie kulinarisch abwechslungsreich OWL ist.

Bernd Noltekuhlmann als Vorsitzender des ADAC Ostwestfalen-Lippe ist begeistert von der gastronomischen Vielfalt der Region zwischen Teutoburger Wald, Wiehengebirge, Weserbergland und dem Eggegebirge. “Die Teilnehmer können in einer ehemaligen Kirche dinieren, speisen mit Blick auf automobile Raritäten, Schokolade, frischen Spargel und Erdbeeren genießen und dazu gepflegtes Pils oder einen selbstgebrannten Wacholder trinken. Freuen Sie sich auf die „Kulinarische Reise durch Ostwestfalen-Lippe“, das diesjährige Motto des Heimatwettbewerbes“.

Regierungspräsidentin Judith Pirscher, die die Schirmherrschaft von ihrer Vorgängerin Marianne Thomann-Stahl übernommen hat, appelliert an alle Teilnehmer, „sich wieder einmal von der Abwechslung unserer Heimat überraschen zu lassen und zu genießen“ und lobt dabei in ihrem Grußwort die „gelungene, bunte Mischung an genüsslichen Erlebnissen“, welche das Touristik-Team des ADAC OWL um Kerstin Hempelmann und Michael Wannow zusammengestellt hat.

„Wir wünschen uns, dass der Heimatwettbewerb Anlass und Ansporn zugleich für ganz viele Menschen ist, sich allein, gemeinsam in der Gruppe oder als Familie auf die Suche zu begeben, und sei es nur als Anregung für einen Sonntagsausflug“, so Touristik-Experte Wannow. Alle Teilnehmer, egal, ob sie nur einen oder zwei oder alle 23 Suchpunkte aufsuchen, unterstützen damit in diesen schwierigen Zeiten die heimische Gastronomie und den Erhalt der kulinarischen Vielfalt.

Er betonte nochmals ausdrücklich, dass selbstverständlich alle Interessierte teilnehmen können, auch ohne Club-Mitgliedschaft – und dass bis zum 30. Oktober.

Potenzielle Teilnehmer und Interessenten erhalten die Broschüre kostenfrei in den vier ADAC-Geschäftsstellen Bielefeld, Detmold, Minden und Paderborn, telefonisch unter 0521/ 1081-170, per Mail unter Touristik@owl.adac.de oder als Download unter www.adac-owl.de. Auch in ausgewählten Tourist-Informationen von OWL liegen die Teilnehmerhefte kostenlos zur Abholung bereit.