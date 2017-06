Ein Sommer voller Neuheiten im Grusellabyrinth NRW

Bottrop. Im Rahmen des 15-jährigen Jubiläums präsentiert Europas größte Grusel-Erlebniswelt die Sommer-Highlights. Zum einen werden regelmäßig neue Details und Effekte in der Hauptattraktion „Im Bann der Finsternis“ hinzugefügt und zum anderen gibt es ab 30. Juli immer sonntags die neue Backstage-Tour. Und das war es noch lange nicht. Zum Jubiläum spendiert das Grusellabyrinth NRW einen großzügigen Kinderrabatt: Jedes Kind im Alter von 8 – 15 Jahren erhält zwischen dem 14.7. und 24.9.2017 einen Rabatt von 50%.

Details über Details – Neuheiten in der Hauptattraktion

Die Kombination von mehreren neuen Alpträumen, Effekten und Showräumen wird für ein noch detailreicheres und stimmigeres Erlebnis in der Geschichte rund um die Rettung der kleinen Marie sorgen. In der Horror-Circus Manege mit Monti dem Clown gibt es bald eine Erweiterung mit ordentlich Wumms – wortwörtlich wird es extrem spannend, wenn die große Circuskanone auf das Publikum gerichtet wird. Hinzu kommen Wasserspritzeffekte und weitere automatische Schockeffekte an anderen Stellen in der Dunkelheit. Das Spiegellabyrinth ist mit neuen Geistererscheinungen, neuen Sounds und einer noch umfangreicheren interaktiven Aufgabe ebenfalls ein echter Höhepunkt im Grusellabyrinth NRW.

Der nächste Level – die brandneue Spielhölle

Das Highlight ist der neue Showraum: ein Alptraum der direkt aus einem Tim Burton-Film entsprungen zu sein scheint. Auf einem Spielfeld eines übergroßen, zerborstenen Schachbretts führt das Abenteuer über einen nebelverhangenen Abgrund durch die Spielhölle. „Unser Publikum wird Teil eines furchterregenden Grusel-Spiels mit dem finsteren Spielmacher“, erzählt Regisseur Holger Schliemann. „Wir wollen unsere Erlebniswelt mit diesen opulent gestalteten Szenen auf ein noch höheres Qualitätslevel katapultieren. Die Spielhölle wird die größte und aufwändigste Alptraumszene der Erlebniswelt. Wir folgen mit der Einrichtung dieses Abenteuers direkt unseren Kundenwünschen nach noch mehr Spannung und Interaktion.“ Diese Szene wird mit ihrer fantastischen Ausstattung, herausragenden Schockeffekten und größtmöglicher Interaktion ab 14. Juli für die Extraportion Gruselspaß sorgen.

Licht an! Schock aus! – die Backstage-Tour

In den sozialen Netzwerken war es lange Thema: Wann kann man das Grusellabyrinth NRW endlich mal mit Licht an, ganz ohne Schockeffekte besichtigen? Das wird jetzt endlich möglich! Ab dem 30. Juli können Besucher immer sonntags um 12 Uhr einen Blick auf und hinter die Kulissen werfen und somit zum Grusellabyrinth-Insider werden. Neben der Geschichte des Grusellabyrinths werden u.a. ausgewählte Showräume bei Beleuchtung und der Alltag in der Garderobe gezeigt. Mit etwas Glück kann man live verfolgen wie Technik gewartet und getestet wird und Darstellern in der Garderobe begegnen. Weitere Informationen werden in Kürze auf der Homepage bekanntgegeben.

Alter: Zugelassen ab 6 J. | Kinder von 6-15 J. nur in Begleitung Erwachsener

Gruppengröße: max. 25 Personen

Dauer: ca. 60 Minuten, jeden Sonntag um 12 Uhr

Buchung: Nur Online erhältlich. Erwachsene und Kinder zahlen jeweils 18,00 € (zzgl. 0,50 € Systemgebühr pro Ticket).