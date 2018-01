Ein Geschenk an die Umwelt

Kreis Paderborn. Unternehmen und Organisationen aus dem Kreis Paderborn haben die Chance, sich beim Aufbau eines kostensparenden und rechtssicheren Umweltmanagementsystems helfen zu lassen. Das Projekt Ökoprofit startet im kommenden Jahr. Anmeldungen werden noch entgegengenommen.

Bislang haben bereits 19 Betriebe mitgemacht. Ihre Bilanz ist beeindruckend: Pro Jahr sparen allein diese Unternehmen beispielsweise jährlich 2,8 Millionen kWh Energie, was dem durchschnittlichen Stromverbrauch von 700 Vier-Personen-Haushalten entspricht. Die Atmosphäre wird um über 3.600 Tonnen CO2 entlastet. Das ist in etwa jene Menge an CO2, die ein nahezu Vier-Quadratkilometer-Wald zu binden und im Gegenzug Sauerstoff zu produzieren vermag.

Ökoprofit steht für Ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik und wird federführend von der Servicestelle Wirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Umweltamt des Kreises Paderborn erneut angeboten. Ökoprofit sagt bereits, worum es geht: Unternehmen tun etwas für die Umwelt und sparen dabei noch echtes Geld. Während der Laufzeit des Projektes von ca. 12 Monaten werden die teilnehmenden Betriebe in acht gemeinsamen Workshops verschiedene umweltrelevante Themen erarbeiten. Zusätzlich erhalten die Unternehmen bis zu fünf individuelle Vor-Ort-Beratungen, in denen der jeweilige Betrieb gezielt auf Einspar- und Verbesserungspotentiale untersucht und anschließend ein individuelles Maßnahmenpaket zusammengestellt wird. Mit eingebunden werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihr Unternehmen am besten kennen. Oft sind es nur Kleinigkeiten, vielleicht der ewig tropfende Wasserhahn, Getränkeautomaten, die rund um die Uhr laufen oder auch viel zu helle Lampen, die ständig brennen: Doch in der Summe belasten auch solche unnötigen Energieverbräuche das Budget von Betrieben und die Umwelt.

Für Informationen und Anmeldungen stehen Désirée Hückelheim (Tel. 05251/308-9117, HueckelheimD@kreis-paderborn.de) und Claudia Schäfer (Tel. 05251/308-9114, SchaeferC@kreis-paderborn.de) von der Servicestelle Wirtschaft des Kreises Paderborn zur Verfügung.

Mehr Infos: www.kreis-paderborn.de.