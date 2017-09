Durbach – das goldene Weindorf im Schwarzwald

Durbach. Der blumengeschmückte Wein- und Erholungsort Durbach liegt direkt an der Badischen Weinstraße, 50 Kilometer südlich von Baden- Baden und sieben Kilometer nördlich von Offenburg in der malerischen Vorbergzone zwischen Rheinebene und Schwarzwald. Das Durbacher Tal zieht sich 14 Kilometer weit vom Ortsteil Eberweiser bis zum Mooskopf.

Abwechslungsreiche und stille Landschaften laden ein zu kilometerlangen Touren durch die schönen Rebhänge oder malerische Obstwiesen.

Schon von Weitem sichtbar sind die Mauern, die auf der markanten Felsnase, dem Staufenberg in Durbach , thronen. Seit 1000 Jahren blickt man von hier auf die Kuppen des Schwarzwalds, über Ortenau und Elsass. So wehrhaft dies in früheren Jahrhunderten geschah, so einladend wirkt das Gemäuer heute auf seine Besucher. Gemeinsam haben die Familie Markgrafen von Baden und der Durbacher Hotelier Dominic Müller hier auf Schloss Staufenberg einen Ort der Gastlichkeit geschaffen.Die urige Weinstube auf dem Schloss verwöhnt die Gäste mit ofenfrischen Flammkuchen und regionale Vespergerichte. Ein badisches Wahrzeichen,das weit über die Grenzen Badens hinaus Besucher in seinen Bann zieht.

www.schloss-staufenberg.de

Der Wein prägt das Bild der Durbacher Landschaft, die Beschäftigung, das Leben mit dem Wein prägen die gelassene Heiterkeit der Durbacher. Im Herzen der Ortenau, direkt an der Badischen Weinstraße, liegt das Weingut Andreas Männle. 1561 erstmals urkundlich erwähnt, ist das Weingut seit fast einem Jahrhundert (1919) im Besitz der Familie Männle.Eigenständigkeit, Tradition und Konsequenz – eine Philosophie, die Alfred und Thomas Männle in den Jahren 2008, 2013 und 2014 die begehrte badische Auszeichnung „Bester Kellermeister Baden „ einbrachte.

Seit September 2014 gibt es im Hause Männle eine Vinothek, die zu den TOP 50 der schönsten in ganz Deutschland zählt.Die Idee für die Vinothek kam mit der Zeit. Eigentlich wollte der Weinbautechniker Thomas Männle Platz für Barrique-Fässer schaffen. Auf der Suche nach der optimalen Kellerlösung entstand der Entwurf mit darüber liegender Vinothek, die nun zum Verweilen einlädt und der Gastfreundschaft der Familie gerecht wird.

Hier ist eine perfekte Kombination aus modernen Design und natürlicher, zeitloser Eleganz gelungen. Die Vinothek spiegelt das Corporate-Design wieder.

www.weingut-maennle.de

OWL-Journal-Tipp: Der malerische Wein-und Erholungsort Durbach im Schwarzwald hat viel zu bieten. Hier ist auch die Heimat des Wellnesshotel Ritter. Schöner kann eine Kulisse für ein Hotel kaum sein. In der Ortenau, mitten in den Vorbergen zwischen Rhein und Schwarzwald, liegt das Wellnesshotel Ritter Durbach. Eine Region, die Ausflugsziele bietet, welche fast bis „Unendlich“ reichen.

www.ritter-durbach.de

http://www.schwarzwald-tourismus.info