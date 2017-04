Dr. Feyzullah Gökdemir wird zum Professor an der Fachhochschule Bielefeld berufen

Bielefeld. Dr. Feyzullah Gökdemir wird zum Professor für das Fachgebiet Soziale Arbeit und Pädagogik an der staatlich anerkannten, privaten Fachhochschule des Mittelstands (FHM) Bielefeld berufen.

Nach seinem Studium der Germanistischen Sprachwissenschaft, Soziologie und Medienwissenschaft arbeitete Feyzullah Gökdemir als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Paderborn und war während seiner Dissertationsschrift Stipendiat der Friedrich-Naumann-Stiftung.

Neben seiner wissenschaftlichen Qualifikation kann Professor Dr. Gökdemir auf langjährige praktische Tätigkeiten als Sozialberater, Sozialpädagoge und als Integrationsbeauftragter zurückblicken.

Dr. Feyzullah Gökdemir ist bereits seit Oktober 2016 Hochschullehrer an der FHM und lehrt vor allem in den Studiengängen Soziale Arbeit sowie Sozialpädagogik & Management.