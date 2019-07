Die Werthenbach Gruppe erhält „Best Place To Learn“

Werthenbach zum zweiten Mal ausgezeichnet als „Best Place To Learn” für eine hohe Ausbildungsqualität

Bielefeld-Brake. Das familiengeführte Großhandelsunternehmen Werthenbach mit Hauptsitz in Bielefeld-Brake wurde in diesem Jahr wiederholt mit dem Gütesiegel von AUBI-plus für eine gute Ausbildung zertifiziert.

Im Jahr 2015 hat das Unternehmen das erste Mal an dem begehrten Zertifizierungsverfahren teilgenommen und 2016 mit „sehr gut“ bestanden. Die Ausgangslage der Rezertifizierung in diesem Jahr 2019 ist etwas anders als im Jahr 2016. So wurde die Befragung 2016 am Standort Bielefeld durchgeführt und diesmal zusätzlich auf alle ausbildenden Standorte ausgeweitet. Die Grundlage des Verfahrens sind anonyme Befragungen, die bei verschiedenen Personengruppen im Unternehmen durchgeführt wurden. Auf Basis wissenschaftlicher Analysen werden die Fragen ausgewertet und eine Handlungsempfehlung für weitere Potenziale beschrieben. Die besten Ergebnisse erzielten die betriebliche Integration der Auszubildenden, die Konzeption und Steuerung der Ausbildung, das berufliche Lernen, die Ausbildereignung sowie die Ergebnisse der Ausbildung.

„Diese Zertifizierung ist nicht nur eine Bewertung für die Qualität unserer Ausbildung, sie ist auch Ansporn neue Potenziale zu heben. Wir sehen darin eine große Chance langfristig Mitarbeiter für uns zu gewinnen und zu entwickeln“, so der Geschäftsführer Carl Werthenbach. Sein wachsender Betrieb ist ein weltweit agierender Großhändler für Auto-, Industrie-, Hydraulik- und Luftfahrttechnik mit eigener Fertigung. Mehr als 740 Mitarbeiter an 13 Standorten in Nord- und Mitteldeutschland sind in der Werthenbach Gruppe tätig. Aufgrund vielfältiger Fachabteilungen können junge Menschen in den jeweiligen Niederlassungen verschiedenste Berufe erlernen.

„Wir stellen uns gerne der Zertifizierung durch AUBI-plus. Damit beweisen wir nicht nur gute Ergebnisse in unserer Ausbildung, sondern stellen uns den Veränderungen des Fachkräftemangels und wirken diesem entgegen“, so Jutta Klause, die das Unternehmen im Bereich der Personalentwicklung und Ausbildungsbetreuung seit 2017 begleitet.

Über Werthenbach: Die Werthenbach Gruppe ist seit über 85 Jahren ein familiengeführtes Handelsunternehmen mit Hauptsitz in Bielefeld. Autoteile, Industrie- und Antriebstechnik, Hydraulikkomponenten sowie der Aerospace-Vertrieb zählen zum Kerngeschäft von mehr als 740 Mitarbeitern an 13 Standorten in Nord- und Mitteldeutschland. Ein namhafter Kundenkreis wird mit hochwertigen, technischen Produkten beliefert. Darüber hinaus bietet Werthenbach umfassende Wartungs- und Instandhaltungsdienstleistungen sowie Komplettlösungen für Industrie und Fachhandel. Als weltweit agierender Großhändler steht Werthenbach zudem für ein herausragendes Warensortiment mit über 250.000 verfügbaren Artikeln, eigenen Fertigungs- und Bearbeitungszentren sowie für höchste Beratungskompetenz durch Ingenieure und qualifizierte Techniker.

„Kompetenz, die bewegt“ ist das Leitbild der erfolgreichen Unternehmensgruppe, die sich durch die Entwicklung von elektronischen Katalogen (BMEcat), des Online-Shops „WIBS“ für B2B-Kunden oder der Werthenbach-Akademie mit Nachdruck praxisorientierten Weiterentwicklungen und dem Wissenstransfer im Rahmen der Digitalisierung „Industrie 4.0“ widmet. Werthenbach ist Mitglied im Technologie- Spitzencluster „it’s owl“, dem Branchen- und Innovationsnetzwerk OWL Maschinenbau e.V. sowie zahlreicher, überregionaler Fachverbände.