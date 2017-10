Die nachtfrequenz17 | Nacht der Jugendkultur in NRW war ein voller Erfolg

Kreativität, Respekt & Spaß

Bereits zum 8. Mal stieg am 29. und 30. September in 74 Städten und Gemeinden in ganz Nordrhein-Westfalen die nachtfrequenz17 – Nacht der Jugendkultur. Die Veranstalter ziehen eine rundum positive Bilanz nach dem dezentralen Großevent, das von Ostwestfalen-Lippe bis zur Eifel in mehr als 160 verschiedenen Veranstaltungen die Jugendkultur feierte – obwohl einige der Outdoor-Angebote wegen des Dauerregens nur in abgespeckter Form stattfinden konnten. Im Vergleich zu den Vorjahren hat die nachtfrequenz nochmals deutlich zugelegt. Neu dabei waren 15 Städte und Gemeinden, darunter Duisburg: Die Marxloher Herbert-Grillo-Gesamtschule verwandelte sich unter dem Motto „You+You=We“ in einen kreativen Marktplatz der Möglichkeiten mit Mitmachaktionen und Workshops. Der Leiter des Breakdance Workshops Orhan Fejzulovic findet: „Es ist das schönste, was es gibt mit den Kids zu tanzen. Sie kommen aus sich selbst heraus mit neuen Ideen, und die Choreografie ist wirklich von ihnen.“ Auf der großen Bühne durften die Jugendlichen ihre neuen Skills direkt präsentieren und verwandelten so den Schulhof in ein fröhliches Fest gelebter Integration.

Zahlreich waren diverse Hip-Hop-Events bei der nachtfrequenz17, darunter mehrere Dance-Battles von internationalem Format. Im Oberhausener „Place2Be“ trafen sich Tänzer*innen um die Besten ihres Fachs zu küren. Wie auch bei „Global Skillz“ in Düsseldorf war dieser Wettbewerbe geprägt von dem respektvollen Umgang der Jugendlichen miteinander, der Virtuosität ihrer Kunstform und der Kreativität aller Beteiligten. Damit stehen sie exemplarisch für den Geist der Nacht der Jugendkultur, die sich seit 2010 dafür stark macht, den Jugendlichen und ihren kulturellen Ausdrucksformen in diesem Festival landesweit eine Bühne zu bieten. Getragen werden die Veranstaltungen von der hervorragenden Arbeit, die Mitarbeiter*innen in Kultureinrichtungen, Jugendzentren und Jugendkunstschulen über das ganze Jahr hinweg leisten.

Hier fanden am 29. und 30. September 2017 nachtfrequenz-Events statt:

Aachen, Ahaus, Altenberge, Anröchte, Attendorn, Bad Sassendorf, Beckum, Bergisch Gladbach, Bergkamen, Bielefeld, Bochum, Bönen, Bonn, Bottrop, Breckerfeld, Büren, Castrop-Rauxel, Datteln, Dortmund, Drolshagen, Duisburg, Dülmen, Düren, Düsseldorf, Ennepetal, Erkrath, Essen, Euskirchen, Finnentrop, Fröndenberg, Gelsenkirchen, Gladbeck, Hamm, Herford, Herne, Hilchenbach, Holzwickede, Iserlohn, Kerpen, Kirchhundem, Kleve, Köln, Krefeld, Kreuztal, Lennestadt, Leverkusen, Lippstadt, Lüdenscheid, Mettmann, Minden, Moers, Neukirchen-Vluyn, Neuss, Niederkrüchten, Oberhausen, Oer-Erkenschwick, Olpe, Paderborn, Pulheim, Ratingen, Recklinghausen, Remscheid, Schlangen, Schmallenberg, Siegen, Solingen, Steinfurt, Sundern, Unna, Vlotho, Warstein, Wenden, Werne, Wuppertal.

nachtfrequenz17 – Nacht der Jugendkultur wird veranstaltet von der LKJ NRW e.V. und gefördert vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration Landes Nordrhein-Westfalen.

Fotos: ©Betty Schiel