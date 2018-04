Die Energieberatung der Verbraucherzentrale feiert ihr Jubiläum

Endlich 40 und im Alter immer besser

Minden. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale feiert in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag. Mit bundesweit 550 Energieberatern und mehr als 800 Beratungsstandorten bietet sie das größte interessenneutrale Beratungsangebot zum Thema Energie in Deutschland. Folglich nimmt sie eine zentrale Rolle beim Erreichen der Energieeffizienzziele der Bundesregierung ein. Bereits seit 1978 fördert das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie das Beratungsangebot. Auch in Nordrhein-Westfalen werden Verbraucherinnen und Verbraucher zu allen Energie-Themen unabhängig und neutral beraten. Bundesweit beträgt der Energiespareffekt durch die rund 100.000 Beratenen Lübbecke eines Jahres etwa einem 50 Kilometer langen Güterzug voll Steinkohle. In konkreten Zahlen bedeutet das mehr als 3.000 GWh. Die CO2-Emission wird dabei um rund 1,2 Mio. Tonnen reduziert.

Im Kreis Minden-Lübbecke wird die stationäre Energieberatungssprechstunde der Verbraucherzentrale in Minden angeboten. Nächste Beratungstage sind der 24. April und der 22. Mai jeweils von 10 – 13 Uhr. Die Beratung dauert 45 Minuten und kostet 7,50 Euro . Termine werden über die Beratungsstelle Minden der Verbraucherzentrale NRW vereinbart. Telefon: 0571/ 386379 – 01, und E-Mail: minden.energie@verbraucherzentrale.nrw. Bei Vorlage eines Nachweises zum Erhalt von Sozialhilfe oder Grundsicherung nach SGB XII ist die Beratung entgeltfrei.