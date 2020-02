Der „Lippstädter Lenz“ weckt Frühlingsgefühle

Das bunte Stadtfest lockt am 28. und 29. März in die Innenstadt

Lippstadt. Keine Frage: Den Winter will nun jeder hinter sich lassen. Die Freude auf den Frühling ist da und die Lust, sich allein, zu zweit, in der Gruppe oder mit der Familie ein paar schöne Stunden im Freien zu gönnen, ist groß. Da kommt der „Lippstädter Lenz“ am 28. und 29. März gerade recht: das zweitägige Frühlingsfest, das mit einem bunten Programm und dem ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres in die Innenstadt lockt. Ob es um die aktuelle Frühlingsmode geht, oder ideenreiche Trends für Heim und Garten, ob Sportartikel oder Kosmetik und vieles andere mehr: die Geschäfte sind gut sortiert und halten am Sonntag, 29. März, ihre Ladentüren von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Der „Lippstädter Lenz“ – organisiert von der Lippstädter Werbegemeinschaft und Lippstadt Marketing – zeichnet sich durch seine attraktive Vielseitigkeit aus. Neben dem ausgiebigen, zweitägigen Einkaufsbummel lockt ein umfangreiches Rahmenprogramm. Die interessante Fahrzeugausstellung mit ihren schicken Autos und modernen Zweirädern schlägt ihre Zelte nicht nur auf dem Rathausplatz und rund um den Bernhardbrunnen auf, sondern auch in der Unterführung zum Südertor und den beiden dort befindlichen Freiflächen. Interessierte Besucher werden von heimischen Auto- und Zweiradhändlern über die neuesten Trends und Entwicklungen informiert. Familien-Limousinen oder Cityflitzer sind Teil der Ausstellung und echte Publikumsmagnete.

Was wäre der „Lippstädter Lenz“ ohne das lustige und farbenfrohe Entenrennen zum Finale am Sonntag um 18.45 Uhr. Erneut werden rund 12.000 Plastiktierchen, teils phantasievoll dekoriert, am Lippebug zu Wasser gelassen. Die Besitzer der schnellsten Enten werden mit wertvollen Hauptgewinnen belohnt. Das Frühlingsfest für die ganze Familie wird durch das Spielmobil des „Vereins für unsere Kinder e.V.“ begleitet. Auch das Poststraßen-Festival geht in die dritte Runde. Das von Gastronomen und Händlern des Straßenzuges organisierte Fest beginnt am Freitag, 27. März, um 18 Uhr und endet am Sonntag, 29. April. Das vielseitige kulinarische Programm wird durch kreative Ideen der ansässigen Unternehmen unterstützt.