DENIOS expandiert weiter und stellt sich im Vorstand neu auf

Horst Rose unterstützt Helmut Dennig im Vorstand

Erst seit Beginn 2016 ist Horst Rose beim Marktführer für Umweltschutz und Sicherheit im Betrieb aktiv, als Mitglied der Geschäftsleitung für das Profit-Center „Catalogue Products“. Ein wesentliches Standbein des DENIOS Geschäftsmodells, nämlich Marketing, Vertrieb und Logistik der Katalogprodukte, liegt damit in den Händen des langjährigen Spezialisten für Versandhandel und eCommerce. „Bereits nach wenigen Monaten war klar, dass wir mit Horst Rose die richtige Wahl getroffen haben“, so Vorstandsvorsitzender Helmut Dennig, „Merkliche Veränderungen in der Marktbearbeitung durch gezielte Maßnahmen im Direct-Marketing und Prozessverbesserungen in der Logistik sind nur Beispiele. Wenn etwas nicht richtig läuft, wird selbst tatkräftig mit angepackt. Solche Menschen brauchen wir an der Unternehmensspitze, um die DENIOS Gruppe erfolgreich in die Zukunft zu führen“.

Stabile Basis für die Zukunft

Es sind die Zukunftsthemen, die Dennig dazu bewogen haben, den Vorstand neu aufzustellen. Unter anderem das Thema Digitalisierung liegt dem Unternehmensgründer am Herzen: „DENIOS ist sehr entwicklungsfreudig bei der Integration digitaler Prozesse in den Alltag. Bereits heute verzahnen sich Prozesse aus Produktion, Konstruktion, Marketing und Vertrieb bei DENIOS digital. Das ist sehr positiv und soll weiter voranschreiten.“ Ein weiteres Thema ist die internationale Expansion. Seit diesem Jahr vertreibt DENIOS seine Produkte auch in Mexiko und Portugal. Die 2016 in China gestartete Niederlassung ist mehr als vielversprechend in den Markt eingestiegen, so dass man bereits über größere Geschäftsräume nachdenkt. Auch auf dem amerikanischen Kontinent wächst DENIOS in 2017: eine Niederlassung in Kanada ist ebenfalls gegründet.