Das Chancenportal in Corona-Zeiten

Die Online-Plattform will die Kreativität und Kräfte der Bürgerinnen und Bürger der Doppelstadt fördern

Rheda-Wiedenbrück. Die Coronakrise ist eine große Herausforderung für die Bürgerinnen und Bürger und fordert viel Anpassungsleistung von ihnen. Soziale und gesellschaftliche Unterstützungsangebote stehen aktuell kaum zur Verfügung. Daher haben die Bürgerstiftung, der Caritasverband und die Stadt gemeinsam überlegt, wie das Kooperationsprojekt Chancenportal in dieser Zeit noch besser genutzt und unterstützend wirken kann. „Wenn junge Familien das liebgewonnene Elterncafé nicht mehr nutzen können, braucht es Alternativen oder andere Wege, wie sie sich vernetzen können“, erläutert Bettina Windau von der Bürgerstiftung die aktuelle Lage.

„Das Chancenportal für Rheda-Wiedenbrück ist als Informations- und Vernetzungsplattform gedacht und hat sich nun auch auf die Corona-Krise eingestellt.“, betont Birgit Kaupmann vom Caritasverband. Hierfür wurde ein eigener Button auf der Startseite www.chancenportal-rhwd.de installiert. Über diesen Button gelangen Nutzer direkt zu den ‚Corona-Angeboten‘. „Für Kinder, Jugendliche und ihre Familien ist es wichtig, dass die gemeinsame Zeit in den eigenen vier Wänden abwechslungsreich ist und Erlebnisse bietet“, weiß Svenja Karweger, die beim Caritasverband das Chancenportal betreut.

Kris„So finden Besucher des Chancenportals neben wichtigen Telefonnummern auch aktuelle Ansprechpartner in dieser Zeit.“ Viele Einrichtungen sind weiterhin erreichbar, nur nicht mehr zu den üblichen Zeiten. Und sie passen ihre Angebote an: Über das Chancenportal können diese Zeiten schnell und übersichtlich gefunden werden. Damit das möglichst schnell gelingt, wird sich die Redaktion mit den Anbietern in Verbindung setzen. Karweger ergänzt weiter: „Das Chancenportal bietet auch Ideen zur Freizeitgestaltung, zum optimalen Lernen oder zu angeleiteten Sportmöglichkeiten, die alle das Zuhause-Bleiben erleichtern. Die Datenbank wird von uns ständig aktualisiert und erweitert.“ Zudem gibt es täglich einen Impuls für die eigene Achtsamkeit. Auch das Corona-Sorgentelefon für Rheda- Wiedenbrück und Langenberg ist mit dem Chancenportal verknüpft. „Unser Chancenportal Rheda-Wiedenbrück informiert nun auch über Angebote im Zuge desCoronavirus. Ich freue mich, dass unsere Bürgerinnen und Bürger nun auch über das Online-Portal Angebote kennenlernen und wahrnehmen können“, sagt Bürgermeister Theo Mettenborg. Kaupmann und Karweger betonen beide, dass es jetzt wichtig sei, die Rheda-Wiedenbrücker dabei zu unterstützen, trotz Social-Distancing weiter mit einander im Kontakt zu bleiben.

Für Fragen und Anregungen steht Svenja Karweger per E-Mail (karweger@caritas-guetersloh.de) oder telefonisch (05242/40820) zur Verfügung.