CSL Detmold im Inline-Hockey erstklassig

Detmold. Der Christliche Sportverein Lippe Detmold steigt im Inline-Hockey mit zwei Mannschaften in die 1. Bundesliga auf. Sowohl die Jugend- als auch die Junioren- Inline-Hockey Mannschaften des CSL Detmold gewinnen die Meisterschaften.

Der doppelte Erfolg nach 10 Jahren Ligabetrieb ist das Ergebnis unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatzes vieler Menschen, denen diese Sportart und die Kinder am Herzen liegen. Peter Wolf, in jungen Jahren ein leidenschaftlicher Eishockeyspieler, hatte vor 15 Jahren die Idee, in Detmold den Rollschuh-Hockey im Christlichen Sportverein Lippe e. V. anzubieten, denn eine Sporthalle findet man schneller als ein Eisstadion. Es kamen Jugendliche, Eltern mit ihren Kindern und Erwachsene, die Lust hatten, diese neue Sportart auszuprobieren. Nach einigen Jahren „just for fun“- Spiels kam es 2009 zur Anmeldung in der offiziellen Inline-Skater-Liga. Zunächst spielten nur Schüler (bis 13 Jahre), dann kam eine Jugendmannschaft (bis 16 Jahre) und später noch eine Juniorenmannschaft (bis 19 Jahre) dazu. Die AHF-Schulen stellten die Sporthallen zur Verfügung und die Eltern motivierten ihre Kinder zum Training, das mittlerweile vier geschulte Trainer durchführen: Peter Wolf, Viktor Nickel, Maximilian und David Ketler. Besonders wichtig für die Trainer ist der faire Umgang miteinander – zunächst in der eigenen, aber auch gegenüber anderen Mannschaften. Nach dem Spiel werden die Gastmannschaften zum Buffet eingeladen, wo sich Gelegenheit anbietet, sich über das Spiel und die Pläne auszutauschen. Diese besondere Gastfreundschaft hat sich in der Liga rumgesprochen und findet immer öfter Bewunderung und Respekt.

Vor zwei Jahren hatte die Jugendmannschaft zum ersten Mal die Meisterschaft für sich entschieden – im sehr spannenden letzten Spiel. In der Saison 2018 war die Jugend so dominant, dass sie alle 18 Pflichtspiele gewannen – und das noch mit beachtlichem Abstand zum zweiten Platz. Niklas Lehmann und Christian Hartmann erzielten die meisten Tore in der Liga. Die Junioren sicherten sich dagegen zum ersten Mal die Meisterschaft im vorletzten Spiel gegen Iserlohn.

Besonders erfreulich ist, dass die beiden Mannschaften auch Fairplay-Sieger in der jeweiligen Liga geworden sind – sie bekamen die wenigsten Zeitstrafen für unkorrekte Spielweise. Ab Ende Februar 2019 geht es für die Jugend und Junioren in der 1. Bundesliga und für die Schüler in der 2. Bundesliga weiter. Zum Training, das zweimal wöchentlich stattfindet, kommen über 50 Kinder zwischen 8 bis 18 Jahren, denen dieser Mannschaftssport nicht nur viel Zeit und Einsatz abverlangt, sondern auch eine Menge Spaß, feste Freundschaften und einen familiären Umgang untereinander mit sich bringt. Weitere Informationen zum Inline-Hockey gibt es auf www.ishd.de