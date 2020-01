Claus-Peter Kleine ist neuer Sprecher der Leitenden Notärzte im Kreis Höxter

Kreis Höxter. Zum Stabwechsel in dieser wichtigen Funktion hatte Landrat Friedhelm Spieker zu einer kleinen Feierstunde ins Kreishaus eingeladen. „Durch ihr außerordentliches Engagement im Bereich der notärztlichen Versorgung haben Sie sich große Verdienste zum Wohle der Bevölkerung im Kreis Höxter erworben“, dankte ihm Landrat Friedhelm Spieker für sein langjähriges verantwortungsvolles Wirken. Seit der Bestellung der ersten Leitenden Notärzte im Kreis Höxter im Jahr 1993 hatte Dr. Rolf Schulte die ehrenamtliche Funktion des Sprechers der Gruppe ausgeübt.

Die Leitenden Notärzte übernehmen bei großen Schadensereignissen mit vielen Verletzten Leitungsaufgaben im medizinisch-organisatorische Bereich, um eine zügige Versorgung der Verletzten und deren möglichst schnellen Transport zur Weiterbehandlung in Kliniken sicherzustellen. Sie leiten, koordinieren und überwachen am Schadensort alle medizinischen Maßnahmen. Dabei arbeiten sie eng mit der Einsatzleitung und den zuständigen Behörden zusammen.

Der Gruppe der Leitenden Notärzte im Kreis Höxter gehören aktuell 16 speziell qualifizierte Notfallmediziner an. „Mit Claus-Peter Kleine hat ein sehr erfahrener und engagierter Leitender Notarzt das Amt des Sprechers übernommen“, sagte Landrat Friedhelm Spieker beim Stabwechsel im Kreishaus. Den Einsatzkräften im Bevölkerungsschutz sei Kleine durch die langjährige Tätigkeit als Notarzt und Leitender Notarzt bereits bestens bekannt. Auch seien ihm die Standards und Strukturen im Rettungsdienst des Kreises und der Region vertraut. „Damit ist ein nahtloser Übergang sichergestellt“, so Spieker. Er dankte dem Chirurgen für sein ehrenamtliches Ehrenamt im Bevölkerungsschutz. Der Facharzt für Chirurgie ist seit 1996 an den Kliniken der Katholischen Hospitalvereinigung tätig. Seit 2017 ist er Oberarzt in der Chirurgie am St. Josef Hospital Bad Driburg.

„Ohne das Ehrenamt würde die Notfallrettung nicht funktionieren.“ Claus-Peter Kleine bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen und sagte: „Ohne das Ehrenamt würde die Notfallrettung nicht funktionieren.“ Er freue sich über die gute Zusammenarbeit der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Kräfte im Kreis Höxter. Dies sei in einem ländlichen Flächenkreis außerordentlich wichtig. Claus Peter Kleine setzt sich bereits seit seiner Jugend in der ehrenamtlichen Notfallhilfe ein. Mit 16 Jahren trat er dem Deutschen Roten Kreuz in Beverungen bei und absolvierte mit 18 Jahren eine Ausbildung zum Rettungssanitäter, bevor er in Göttingen Humanmedizin studierte. Seit 2005 ist der Borgholzer ehrenamtlich als Leitender Notarzt im Kreis Höxter aktiv.

Dr. Rolf Schulte, der das Amt des Sprechers der Leitenden Notärzte nun in guten Händen weiß, wird weiterhin als Ärztlicher Leiter Rettungsdienst für den Kreis Höxter tätig sein.