Das multidisziplinär konzipierte Zentrum der Fachhochschule Bielefeld bündelt Forschung zu neuen Technologien im Sozial- und Gesundheitsbereich.

Bielefeld. An der Fachhochschule (FH) Bielefeld hat sich mit „CareTech OWL“ ein Zentrum für Gesundheit, Soziales und Technologie gegründet. Bei dem interdisziplinären Projekt sind rund 25 Professorinnen und Professoren der Fachbereiche Ingenieurwissenschaften und Mathematik, Sozialwesen sowie Wirtschaft und Gesundheit beteiligt, um bedarfsgerechte und praxisnahe Lösungen für die soziale und gesundheitliche Versorgung zu entwickeln, die das Potential neuer Technologien ausschöpfen. Das Zentrum soll in diesem Bereich zentrale Anlaufstelle für Privatpersonen, Verbände, Institutionen und Unternehmen in der Region werden.

„OWL entwickelt sich immer stärker zur Gesundheitsregion. Mit CareTech OWL reagiert die FH Bielefeld auf den wachsenden Bedarf an innovativen technischen Lösungen im Sozial- und Gesundheitsbereich“, erklärt FH-Präsidentin Prof. Dr. Ingeborg Schramm-Wölk. Claudia Weymann, Geschäftsführerin des Zentrums, ergänzt: „Dieses neuartige Konzept der nutzerorientierten und gesundheitsbezogenen Technologieforschung ermöglicht neue zukunftsweisende Möglichkeiten für die Deckung des Bedarfs an pflegerischen, beraterischen oder therapeutischen Leistungen in der Region.“